Taraftarımızı maça bekliyoruz’

Kocaelispor’un başarılı sağ beki Mehmet Yılmaz hastalığının tamamen geçtiğini ve Denizli maçına hazır olduğunu ifade etti. Kritik bir maça çıkacakları belirten Mehmet taraftara da ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi. İç sahada puan kaybı yaşamak istemedikleri belirten Mehmet Yılmaz şu ifadelere yer verdi: “Covid atlattım. Çok şükür şu an iyiyim ve hazırım. İnşallah hocam forma şansı verdiği takdirde bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Gerçekten önemli bir haftadayız. Aslında kalan 9 maç için de geçerli bu dediğim. Denizli maçını kazanmak istiyoruz. İçerideyiz ve puan kaybı yaşamamak da istiyoruz açıkçası.

FARKINDAYIZ

Takım halinde çok iyi çalıştık. Hocamız teknik taktik anlamda her şeyi anlattı. Denizli maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onların vereceği destek ve enerji ile mücadeleyi 3 puanla tamamlayıp sıradaki maçımıza odaklanmak istiyoruz. Herkes işin ciddiyetinin farkında. Hiçbir zaman olumsuz düşünmüyor ve konsantrasyonumuzu yüksek tutuyoruz.

TABİİ Kİ REKABET OLACAK

Arkadaşlık anlamında çok güzel bir takımla anlaştım. Kocaelispor’a geldiğimde bir rekabete gireceğimin de farkındaydım. Semih kardeşim de gerçekten oynadığı maçlarda çok iyi mücadele etti. Aramızda hiçbir sıkıntı ve problem yok. Semih oynar, ben oynarım bunu düşünmüyoruz. Tek düşüncemiz oynadığımız her maçı kazanmak. Tabii ki aramızda tatlı bir rekabetimiz olacak. Ama şunu biliyorum ki kim sahaya çıkarsa çıksın elinden gelenin en iyisini yapacak.

BARKIN KARDEŞİMİZ İÇİN

Kulübümüzün SMA hastası Barkın kardeşimiz için başlattığı kampanyaya biz de destek vereceğiz. Bu güzel düşüncenin tribünlere de yansıyacağına olan inancımız tamdır. SMA hastalığı gerçekten sıkıntılı bir konu. Tedavisi zor ve uzun… Barkın kardeşimize ve tüm hastalarımıza acil şifalar, ailelerine de güç, kolaylık diliyorum. Stadımızı dolduralım, gelirlerini kardeşimize gönderelim. İnşallah bu güzel birlikteliğin ardından sevinen taraf da biz oluruz.”