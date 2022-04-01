Kocaeli’de ulaşıma zam geldi! Komşu illerde ulaşım ücretleri ne durumda?

Artan yakıt ve maliyetler nedeniyle yapılan zam talebini geçtiğimiz hafta masaya yatıran UKOME, minibüsçülerin yüzde 50 zam talebiyle ilgili şehir içi ulaşımda yüzde 26,43 tüm ilçelerdeki hatlar için yüzde 25 oranında zam kararı aldı. Buna göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere şehir içi ulaşımda tam bilet 4 lira 35 kuruştan 5 lira 50 kuruşa yükseldi. İndirimli ücret 3 lira 5 kuruştan 3 lira 80 kuruşa, öğrenci ücreti ise 2 lira 75 kuruştan 3 lira 40 kuruşa yükselmiş oldu. Tramvay ücreti 4 TL, deniz ulaşım ücreti de 6,50 TL’ye yükseldi.

KOMŞU İLLERDE ULAŞIM TARİFELERİ NE DURUMDA?

Yapılan bu talep ve zam sonrası komşu illerdeki fiyat tarifeleri konuşulmaya başlandı. Bursa, Sakarya ve Yalova’da ulaşım, illerin kendilerine ait yapıları çerçevesinde değerlendirilirken tam bilet ortama 5 TL, öğrenci bileti ise ortalama 4 TL olduğu görüldü. İlçelere ulaşımda Kocaeli’de fiyat tarifesi 6,70 ile 15 TL arası olurken, diğer illerde ilçeler arası ulaşım fiyatlarının 4,25 ile 26 TL arasında olduğu görüldü.

BURSA’DA ÖĞRENCİ 2,25 TL, KISA HAT 5,50 TL-UZUN HAT 6,25 TL

Komşu il Bursa’da bu yıl iki kere zam yapıldı. Metroda tam biniş 4,20 TL’den 5,25 TL’ye, indirimli 3,60 TL’den 4,50 TL’ye, öğrenci ise 1,80 TL’den 2,25 TL’ye çıktı. Otobüs kısa hat 4,70 TL’den 5,50 TL’ye, uzun hat ise 5,30 TL’den 6,25 TL’ye çıktı. Zam, bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

SAKARYA’DA YÜZDE 60-65 ARASINDA ZAM KONUŞULUYOR

Sakarya’da şehir içi ulaşıma son zam yüzde 35 olarak 25 Ocak 2022’de yapıldı. Zamla birlikte kırmızı dolmuşlarda indi bindi fiyatı 3 lira 50 kuruştan 4 lira 75 kuruşa çıkarken, minibüslerde ise 3 lira 25 kuruştan 4 lira 50 kuruşa çıktı. Kısa hat için otobüslerde tam ücret 3,95 TL, uzun hat için ise 5 TL oldu. Sakarya yerel gazetelerinden edinilen bilgilere göre şoför esnafı yüzde 60 ila 65 arası talepte bulunurken, zam talebin UKOME tarafından kabul edilmesi beklendiği belirtildi. Beklenen yüzde 65 zam gerçekleşmesi durumunda 4,50 le 4,75 arasında ki fiyatların 7 lira ile 7,30 arasında olacak.

YALOVA’DA ÖĞRENCİ 4 TL, NORMAL TARİFE 5 TL

Komşu il Yalova’da da yerel gazetelerin aktardığı bilgiye göre 2022 yılı içerisinde iki kere zam yapıldı. Son olarak 3 Mart 2022 tarihinde yapılan zamla birlikte indi-bindi öğrenci ücreti yüzde 13.5 artışla 3 TL’den 4 TL’ye, indi-bindi sivil tarife ise yüzde 22.5 artışla 4,50 TL’den 5,00 TL’ye yükseldi. Köylere ulaşım fiyatı ise 6 TL olarak belirlendi.

KOCAELİ ŞEHİR İÇİ ULAŞIM TARİFESİ

OCAK NİSAN

Tam bilet 4.35 TL. 5,50 TL.

İndirimli 3,05 TL. 3,80 TL.

Öğrenci 2,75 TL. 3,45 TL.

İLÇELER

Karamürsel 9,90 TL. 12,25 TL

Gölcük 6,25 TL. 7,75 TL.

Körfez 6,30 TL. 7,75 TL.

Başiskele 6,25 TL. 7,75 TL.

Kartepe 5,30 TL. 6,70 TL.

Kandıra 10,00 TL. 12,50 TL.

Gebze 11,50 TL. 15,00 TL.

TRAMVAY

Tam bilet 3,00 TL. 4,00 TL.

Öğrenci 1,75 TL. 2,45 TL.

İndirimli 2,20 TL. 3,10 TL.

DENİZ ULAŞIMI

Tam bilet 2,25 TL. 6,50 TL.

Öğrenci 2,80 TL. 3,50 TL.

İndirimli 3,85 TL. 4,75 TL.