Şerhirlerarası seyahat artık servete dönüştü

Şehir içi taşımacılıkta birkaç ay içinde ikinci bir zammın uygulanmaya başlandığı bugünlerde şehirlerarası taşımacılığın da astronomik fiyatlara çıktığı görülüyor. Özellikle otobüs ücretlerine yapılan zamlar bir önceki yılın 2-3 katı oldu. Akaryakıt ve elektrik zamlarından sonra tırmanışa geçen toplu taşıma fiyatları can yakacak seviyeye ulaştı.

KARS’A GİTMEK 200 TL’DEN 400 TL’YE ÇIKTI

Otobüs ve tren biletlerindeki yükseliş, şehirlerarası taşımacılığı zirveye taşıdı. 23 TL’ye ulaşarak rekor üstüne rekor kıran motorin; 200 TL’lik Kars yolculuğunun 400 TL’ye, 50 TL’lik Bursa yolculuğunun 150 TL’ye çıkmasına neden oldu. Çözümü kendi aracıyla seyahat etmekte bulanlar ise bu taktiğin de karlı olmadığını seyahat sonunda anlıyor.

KENDİ ARACINIZLA GİDERSENİZ…

Ankara’ya gideceksiniz ama otobüs ile 190 TL’yi çok gördünüz ve kendi aracınızla gitmeye karar verdiniz. Güncel fiyatlara göre 345 kilometrelik yolu kendi aracınızla kat etmek isterseniz ortalama kilometre başına 1.20 TL yakacaksınız. Bu da 414 lira yakıt yakmak anlamına geliyor. Bu yolun bir de dönüşünü hesapladığınızda rakam 828 TL artı otoban ücreti demek oluyor.

TREN DE ZAMLANDI

Son güncellemelerin ardından tren bilet fiyatları da yükselişe geçti. Anlık seyahatlerde biletin bulunamadığı YHT de sefer ücretlerini bu yıl yükseltmek zorunda kaldı. Yıllardır en ekonomik seyahat olarak bilinen tren yolculukları artık o kadar da ekonomik olmuyor.

İŞTE GÜNCELLENEN OTOBÜS VE TREN BİLETLERİ FİYATLARI

TREN

İL GEÇEN YIL - BUGÜN

İSTANBUL: 22,50 37,00

ADAPAZARI: 13,50 17,00

ESKİŞEHİR: 60,50 73,00

ANKARA: 91,50 110,00

BİLECİK: 57,0 68,50

KONYA: 113,5 136,50

OTOBÜS

İL GEÇEN YIL - BUGÜN

İSTANBUL: 50 120

ANKARA: 80 190

BURSA: 50 150

TRABZON: 230 350

ERZURUM: 250 390

ESKİŞEHİR: 80 140

KARS: 200 400

ANTALYA: 150 290

İZMİR: 140 290

GÜMÜŞHANE: 200 350

ARTVİN: 250 400