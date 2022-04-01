Şerhirlerarası seyahat artık servete dönüştü

Şehir içi taşımacılıkta birkaç ay içinde ikinci bir zammın uygulanmaya başlandığı bugünlerde şehirlerarası taşımacılığın da astronomik fiyatlara çıktığı görülüyor. Özellikle otobüs ücretlerine yapılan zamlar bir önceki yılın 2-3 katı oldu. Akaryakıt ve elektrik zamlarından sonra tırmanışa geçen toplu taşıma fiyatları can yakacak seviyeye ulaştı.
KARS’A GİTMEK 200 TL’DEN 400 TL’YE ÇIKTI
Otobüs ve tren biletlerindeki yükseliş, şehirlerarası taşımacılığı zirveye taşıdı. 23 TL’ye ulaşarak rekor üstüne rekor kıran motorin; 200 TL’lik Kars yolculuğunun 400 TL’ye, 50 TL’lik Bursa yolculuğunun 150 TL’ye çıkmasına neden oldu. Çözümü kendi aracıyla seyahat etmekte bulanlar ise bu taktiğin de karlı olmadığını seyahat sonunda anlıyor.
KENDİ ARACINIZLA GİDERSENİZ…
Ankara’ya gideceksiniz ama otobüs ile 190 TL’yi çok gördünüz ve kendi aracınızla gitmeye karar verdiniz. Güncel fiyatlara göre 345 kilometrelik yolu kendi aracınızla kat etmek isterseniz ortalama kilometre başına 1.20 TL yakacaksınız. Bu da 414 lira yakıt yakmak anlamına geliyor. Bu yolun bir de dönüşünü hesapladığınızda rakam 828 TL artı otoban ücreti demek oluyor.
TREN DE ZAMLANDI
Son güncellemelerin ardından tren bilet fiyatları da yükselişe geçti. Anlık seyahatlerde biletin bulunamadığı YHT de sefer ücretlerini bu yıl yükseltmek zorunda kaldı. Yıllardır en ekonomik seyahat olarak bilinen tren yolculukları artık o kadar da ekonomik olmuyor.
İŞTE GÜNCELLENEN OTOBÜS VE TREN BİLETLERİ FİYATLARI
TREN
İL GEÇEN YIL - BUGÜN
İSTANBUL: 22,50 37,00
ADAPAZARI: 13,50 17,00
ESKİŞEHİR: 60,50 73,00
ANKARA: 91,50 110,00
BİLECİK: 57,0 68,50
KONYA: 113,5 136,50
OTOBÜS
İL GEÇEN YIL - BUGÜN
İSTANBUL: 50 120
ANKARA: 80 190
BURSA: 50 150
TRABZON: 230 350
ERZURUM: 250 390
ESKİŞEHİR: 80 140
KARS: 200 400
ANTALYA: 150 290
İZMİR: 140 290
GÜMÜŞHANE: 200 350
ARTVİN: 250 400
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.