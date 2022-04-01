01 Nis 2022 - 17:21- Gündem G: 01 Nis 2022 - 17:23

"Milletvekilleri bir yıl maaş almasın"

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, elektrik ve doğalgaz zammına isyan ederek “Artık yeter” dedi. Barış, milletvekillerinin bir yıl maaş almamasını da önerdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
"Milletvekilleri bir yıl maaş almasın" mask

BOTAŞ tarafından önceki gün gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu" denildi. Bu zamla beraber konutlara verilen doğalgaza son 1 yılda yüzde 92.8 artış yapılmış oldu. Üst üste gelen zamlar vatandaşı ve iş insanlarını canından bezdirdi. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Barış Kereste’nin sahibi Murat Barış yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarını sert bir dille eleştirdi.

“BİRAZ DA SİZ FEDAKARLIK YAPIN”

“Artık yeter” diyen Barış paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Artık yeter… Sanayide elektriğe son bir ayda % 50 gene zam, bugün doğalgaza % 35 zam, hammaddeye son bir ayda % 50 zam, her şeye zam zam zam. Her şeyi bizden bekliyorsunuz, bizim canımız çıktı, biraz da siz fedakarlık yapın. Mesela bir örnek, bunlar çoğaltılabilir. Milletvekili maaşlarınızı 1 sene almayın. Biz de samimiyetinize inanalım…”
# Zam

01 Nis 2022 - 17:21 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.524.115 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaman, Park Bahçeler’in yeni binasını inceledi mask
Kocaman, Park Bahçeler’in yeni binasını inceledi
"Gelişen teknolojiyi iyi kullanın" mask
"Gelişen teknolojiyi iyi kullanın"
Başiskele Anadolu Lisesi’nden Hayır Çarşısı’na kıyafet desteği mask
Başiskele Anadolu Lisesi’nden Hayır Çarşısı’na kıyafet desteği
“Körfez’in gençleri, geleceğin mucitleri olacak” mask
“Körfez’in gençleri, geleceğin mucitleri olacak”
Körfez’de çölyak hastalarına destek mask
Körfez’de çölyak hastalarına destek
Başkan Yıldızlı’dan Ramazan ayı mesajı mask
Başkan Yıldızlı’dan Ramazan ayı mesajı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL