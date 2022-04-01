"Milletvekilleri bir yıl maaş almasın"

BOTAŞ tarafından önceki gün gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu" denildi. Bu zamla beraber konutlara verilen doğalgaza son 1 yılda yüzde 92.8 artış yapılmış oldu. Üst üste gelen zamlar vatandaşı ve iş insanlarını canından bezdirdi. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Barış Kereste’nin sahibi Murat Barış yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarını sert bir dille eleştirdi.

“BİRAZ DA SİZ FEDAKARLIK YAPIN”

“Artık yeter” diyen Barış paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Artık yeter… Sanayide elektriğe son bir ayda % 50 gene zam, bugün doğalgaza % 35 zam, hammaddeye son bir ayda % 50 zam, her şeye zam zam zam. Her şeyi bizden bekliyorsunuz, bizim canımız çıktı, biraz da siz fedakarlık yapın. Mesela bir örnek, bunlar çoğaltılabilir. Milletvekili maaşlarınızı 1 sene almayın. Biz de samimiyetinize inanalım…”