İlimizin geniş bir kesim tarafından sevilen ve tanınan esnaflarından, Kocaeli Bölge Gayrimenkul sahibi Hasan Yener sıkı Kocaelisporluluğu ile biliniyor. Gerek firmanın logosu gerekse de iş yerinin renklerini görenler “İşte örnek esnaf” yorumlarını da beraberinde getiriyor. Aslen Trabzonlu olan ve İzmit’te doğan Hasan Yener çocukluğundan beri Kocaelispor sevgisi ile büyüdüğünü, Kocaelispor’un şehir için en önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. Denizlispor maçında hem takıma hem de SMA hastası Barkın’a destek olunmasını bekleyen Hasan Yener, yeşil siyahlıları Kocaeli Stadı’na davet etti.
01 Nis 2022 - 21:31- Spor Güncelleme: 01 Nis 2022 - 21:32
Her şehre lazım esnaf… Hasan Yener!
İlimizin geniş bir kesim tarafından sevilen ve tanınan esnaflarından, Kocaeli Bölge Gayrimenkul sahibi Hasan Yener sıkı Kocaelisporluluğu ile biliniyo...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.