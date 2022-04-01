01 Nis 2022 - 21:31- Spor G: 01 Nis 2022 - 21:32

Her şehre lazım esnaf… Hasan Yener!

İlimizin geniş bir kesim tarafından sevilen ve tanınan esnaflarından, Kocaeli Bölge Gayrimenkul sahibi Hasan Yener sıkı Kocaelisporluluğu ile biliniyo...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Her şehre lazım esnaf… Hasan Yener! mask

İlimizin geniş bir kesim tarafından sevilen ve tanınan esnaflarından, Kocaeli Bölge Gayrimenkul sahibi Hasan Yener sıkı Kocaelisporluluğu ile biliniyor. Gerek firmanın logosu gerekse de iş yerinin renklerini görenler “İşte örnek esnaf” yorumlarını da beraberinde getiriyor. Aslen Trabzonlu olan ve İzmit’te doğan Hasan Yener çocukluğundan beri Kocaelispor sevgisi ile büyüdüğünü, Kocaelispor’un şehir için en önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. Denizlispor maçında hem takıma hem de SMA hastası Barkın’a destek olunmasını bekleyen Hasan Yener, yeşil siyahlıları Kocaeli Stadı’na davet etti.

01 Nis 2022 - 21:31 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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