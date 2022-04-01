Birisi şaka olduğunu söylesin!

Türkiye Futbol Federasyonu uzun yıllardır son derece kötü şekilde yönetilirken, kurulları da duvardan duvara toslamaya devam ediyor. Bu kurullardan birisi olan Merkez Hakem Kurulu tarihinin en kötü sürecini geçiriyor. Akıl almaz derecede yeteneksiz, hak edenin hakkını alamadığı MHK’de hakemlerden Adnan Deniz Kayatepe iki hafta önce Ankara’da oynanan ve 1-1 sona eren Gençlerbirliği – Kocaelispor maçının hakemiydi.

1461 TRABZON VE SARIYER DİKKAT ETMELİ

Hakemlikle alakası olmayan Kayatepe, Babacar’ın 32. dakikada ceza sahası içinde biçildiği pozisyonu izlerken maç genelinde de şuursuz bir şekilde sahada sadece gezindi. Ancak Balıkesir Bölgesi hakemine ödül gibi bir maç verildi. Felaket derecede yönettiği Gençlerbirliği – Kocaelispor maçından sadece 2 hafta sonra 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 1461 Trabzon ile düşmeme mücadelesi veren Sarıyer arasındaki kritik maça atanan Kayatepe adeta ödüllendirildi. İki takımın da hakeme çok dikkat etmesi gerekiyor.