Jandarma personeli yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi Kuzey Marmara otoyolunda meydana geldi. Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma personeli, önleyici kolluk devriyesi sırasında içinde 20 bin 500 Türk lirası değerinde döviz bulunan cüzdan buldu. Yapılan araştırmanın ardından, cüzdanın sahibi tespit edildi. Jandarma ekipleri cüzdanın sahibine ulaşarak teslim etti. Parasına kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.