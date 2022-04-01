Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.S. idaresindeki 10 BDM 85 plakalı motosiklet, yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpmasının ardından S.S. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.