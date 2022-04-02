Derinceli kick boksçular sıkı çalışıyor

Derince Spor Kulübü bünyesinde kick boks kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak töreni coşku içerisinde geçerken, 108 öğrenci bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı
21 BRANŞ, 3750 SPORCU
Amatör branşlarda ses getiren Derince Spor Kulübü, 21 branşta yaklaşık 3 bin 750 sporcuya eğitim olanağı verirken, kick boks branşı da yoğun ilgi görüyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere üç ayrı grupta eğitimlerin devam ettiği kick boks kurslarında dersleri antrenör Murat Polat veriyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren 7-16 yaş aralığındaki 108 sporcu bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.