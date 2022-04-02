02 Nis 2022 - 09:56- Spor G: 02 Nis 2022 - 09:58

Derinceli kick boksçular sıkı çalışıyor
Derinceli kick boksçular sıkı çalışıyor mask

Derince Spor Kulübü bünyesinde kick boks kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak töreni coşku içerisinde geçerken, 108 öğrenci bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı

21 BRANŞ, 3750 SPORCU

Amatör branşlarda ses getiren Derince Spor Kulübü, 21 branşta yaklaşık 3 bin 750 sporcuya eğitim olanağı verirken, kick boks branşı da yoğun ilgi görüyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere üç ayrı grupta eğitimlerin devam ettiği kick boks kurslarında dersleri antrenör Murat Polat veriyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren 7-16 yaş aralığındaki 108 sporcu bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

 

 

02 Nis 2022 - 09:56 - Spor

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