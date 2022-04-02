Gölcük’te hokey heyecanı başladı

Gölcük Belediye Spor Kulübü yeni açılan hokey branşında milli sporcu olan antrenörler nezaretinde çalışmalara başladı.

SEZER, YILMAZ VE SEYMEN DE İZLEDİ

13 branşta 4 bin 175 lisanslı sporcusu bulunan Gölcük Belediye Spor Kulübü hokey branşında eğitimlerine başladı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer ve Ak Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, hokey branşının ilk antrenmanlarına katılarak sporcu ve antrenörlerle sohbet ettiler. Hokey Milli Takım sporcusu Murat Demirci ve Eski Milli Hokey Sporcusu Ceren Demirci’nin antrenörlüğünü yaptığı hokey branşında sporcuların özverisi ve isteği dikkatlerden kaçmadı.