Gölcük’te hokey heyecanı başladı

Gölcük Belediye Spor Kulübü yeni açılan hokey branşında milli sporcu olan antrenörler nezaretinde çalışmalara başladı.
SEZER, YILMAZ VE SEYMEN DE İZLEDİ
13 branşta 4 bin 175 lisanslı sporcusu bulunan Gölcük Belediye Spor Kulübü hokey branşında eğitimlerine başladı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer ve Ak Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, hokey branşının ilk antrenmanlarına katılarak sporcu ve antrenörlerle sohbet ettiler. Hokey Milli Takım sporcusu Murat Demirci ve Eski Milli Hokey Sporcusu Ceren Demirci’nin antrenörlüğünü yaptığı hokey branşında sporcuların özverisi ve isteği dikkatlerden kaçmadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.