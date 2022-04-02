02 Nis 2022 - 09:57- Spor G: 02 Nis 2022 - 09:58

Gölcük’te hokey heyecanı başladı
Gölcük’te hokey heyecanı başladı mask

Gölcük Belediye Spor Kulübü yeni açılan hokey branşında milli sporcu olan antrenörler nezaretinde çalışmalara başladı.

SEZER, YILMAZ VE SEYMEN DE İZLEDİ

13 branşta 4 bin 175 lisanslı sporcusu bulunan Gölcük Belediye Spor Kulübü hokey branşında eğitimlerine başladı.  Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer ve Ak Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, hokey branşının ilk antrenmanlarına katılarak sporcu ve antrenörlerle sohbet ettiler.  Hokey Milli Takım sporcusu Murat Demirci ve Eski Milli Hokey Sporcusu Ceren Demirci’nin antrenörlüğünü yaptığı hokey branşında sporcuların özverisi ve isteği dikkatlerden kaçmadı.

 

 

02 Nis 2022 - 09:57 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.489.056 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çınarlı Mahallesi’ne yeni spor sahası mask
Çınarlı Mahallesi’ne yeni spor sahası
İzmit Belediyesi okulların yüzünü güldürüyor mask
İzmit Belediyesi okulların yüzünü güldürüyor
Bisiklet coşkusu başlıyooor! mask
Bisiklet coşkusu başlıyooor!
Çok güzel bir hizmet daha mask
Çok güzel bir hizmet daha
Derinceli kick boksçular sıkı çalışıyor mask
Derinceli kick boksçular sıkı çalışıyor
Birisi şaka olduğunu söylesin! mask
Birisi şaka olduğunu söylesin!
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL