İzmit Belediyesi okulların yüzünü güldürüyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor
MEHMET AKİF VE ŞEHİT ÖZKAN KAN
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren okullardan gelen talepler doğrultusunda spor malzemesi desteğine aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, Mehmet Akif İlkokulu’na ve Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’ne ihtiyaç duyulan spor malzemelerini teslim etti. Spor İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı malzeme desteğinin içerisinde mental set, antrenman seti, basketbol, futbol, voleybol, hentbol topları yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.