İzmit Belediyesi okulların yüzünü güldürüyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor

MEHMET AKİF VE ŞEHİT ÖZKAN KAN

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren okullardan gelen talepler doğrultusunda spor malzemesi desteğine aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, Mehmet Akif İlkokulu’na ve Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’ne ihtiyaç duyulan spor malzemelerini teslim etti. Spor İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı malzeme desteğinin içerisinde mental set, antrenman seti, basketbol, futbol, voleybol, hentbol topları yer alıyor.