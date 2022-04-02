Bisiklet coşkusu başlıyooor!

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bir kez daha dünyanın gözlerinin ülkemizde olmasını sağlayacak. 2022 yılında “Tarihe, Doğaya Saygı” mottosuyla düzenlenecek organizasyonda dünyaca ünlü takımlar ve bisikletçiler parkura çıkacak. Bodrum’da başlayacak ve bir etaptan diğerine ilerleyen bu dev açık hava organizasyonu İstanbul’da sona erecek ve sporcular, 8 günde 1303 km mesafe kat edecek.

ETAP TARİHLERİ VE PARKURLAR

• 10 Nisan : Bodrum - Kuşadası

• 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

• 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)

• 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

• 14 Nisan : Manisa - Ayvalık

• 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57. Alay Şehitliği)

• 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ

• 17 Nisan : İstanbul - İstanbul