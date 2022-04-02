Bisiklet coşkusu başlıyooor!

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bir kez daha dünyanın gözlerinin ülkemizde olmasını sağlayacak. 2022 yılında “Tarihe, Doğaya Saygı” mottosuyla düzenlenecek organizasyonda dünyaca ünlü takımlar ve bisikletçiler parkura çıkacak. Bodrum’da başlayacak ve bir etaptan diğerine ilerleyen bu dev açık hava organizasyonu İstanbul’da sona erecek ve sporcular, 8 günde 1303 km mesafe kat edecek.
ETAP TARİHLERİ VE PARKURLAR
• 10 Nisan : Bodrum - Kuşadası
• 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı
• 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)
• 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)
• 14 Nisan : Manisa - Ayvalık
• 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57. Alay Şehitliği)
• 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ
• 17 Nisan : İstanbul - İstanbul
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.