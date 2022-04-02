Çok güzel bir hizmet daha

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Şehit Deniz Üsteğmen Selçuk Esedoğlu parkındaki toprak sahayı yeniliyor. Bu kapsamda ekipler Karadenizliler Mahallesi Menteşe Sokak’ta bulunan Şehit Deniz Üsteğmen Selçuk Esedoğlu parkındaki toprak sahayı yenileme çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri toprak sahayı çim halı saha olarak yenileyecek. Toprak halinde bulunan sahanın drenaj hattı çalışmasından sonra suni çim serimi yaparak vatandaşların kullanımına açacak.
# Sokak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.