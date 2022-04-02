02 Nis 2022 - 09:58- Spor G: 02 Nis 2022 - 10:00

Çok güzel bir hizmet daha
Çok güzel bir hizmet daha mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Şehit Deniz Üsteğmen Selçuk Esedoğlu parkındaki toprak sahayı yeniliyor. Bu kapsamda ekipler Karadenizliler Mahallesi Menteşe Sokak’ta bulunan Şehit Deniz Üsteğmen Selçuk Esedoğlu parkındaki toprak sahayı yenileme çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri toprak sahayı çim halı saha olarak yenileyecek. Toprak halinde bulunan sahanın drenaj hattı çalışmasından sonra suni çim serimi yaparak vatandaşların kullanımına açacak.
# Sokak

02 Nis 2022 - 09:58 - Spor

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