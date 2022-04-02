Çınarlı Mahallesi’ne yeni spor sahası

Çınarlı Mahallesi Topçular Parkı’nda spor alanı çalışmaları devam ediyor. 5 ayrı noktada çalışmaların tamamlandığı, 11 ayrı bölgede ise düzenlemelerin sürdüğü yeni spor alanları projelerinin inşa edildiği noktalardan biri de Çınarlı Mahallesi’ndeki Topçular Parkı. Yaklaşık 3 bin m2’lik alan üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte bölgeye 10 x 20 metre ebatlarında suni çim futbol ve basketbol sahaları yapıldı. Manzarası ile göz kamaştıran Çınarlı Mahallesi Topçular Parkı’nda ayrıca yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, fitness alanı, oturma bankları ve 225 m2 ebadında büfe yer alacak.