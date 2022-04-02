Çınarlı Mahallesi’ne yeni spor sahası

Çınarlı Mahallesi Topçular Parkı’nda spor alanı çalışmaları devam ediyor. 5 ayrı noktada çalışmaların tamamlandığı, 11 ayrı bölgede ise düzenlemelerin sürdüğü yeni spor alanları projelerinin inşa edildiği noktalardan biri de Çınarlı Mahallesi’ndeki Topçular Parkı. Yaklaşık 3 bin m2’lik alan üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte bölgeye 10 x 20 metre ebatlarında suni çim futbol ve basketbol sahaları yapıldı. Manzarası ile göz kamaştıran Çınarlı Mahallesi Topçular Parkı’nda ayrıca yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, fitness alanı, oturma bankları ve 225 m2 ebadında büfe yer alacak.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.