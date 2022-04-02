Uzman isimden önemli uyarı: Çöl tozu tehlikesi devam ediyor!

Ramazanın ilk günü olan 2 Nisan Cumartesi için hava durumu raporu geldi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara'da aralıklı yağış beklendiği belirtildi. Fırtına uyarısının da yapıldığı bölge için toz taşınımı riskinin de devam ettiği ifade edildi. Öte yandan Türkiye'de etkili olan çöl tozlarının, özellikle gözler için tehlike arz ettiğini belirten uzmanlar, olası bir durumda yapılması gerekenleri açıkladı...

ÇÖL TOZU UYARISI: GÖZLER İÇİN TEHLİKE

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, hava durumunun özellikle bugün dikkatle takip edilmesi gerektiği aktararak, "Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yaptığı söyleniyor. Yüksek oranda gelebileceği bildiren çöl tozları, göz kapaklarının içine girmesiyle göz kapaklarının altında toz hapsolabiliyor. Göz kapaklarındaki göz kırpma hareketi sırasında gözün saydam tabakası olan korneasını ve şeffaf zar tabakası olan konjonktivasını bu tozlar mekanik olarak çizerek hasar oluşturabiliyor." ifadelerini kullandı.

"EVLERDE KALIN" UYARISI

Çöl tozlarının içinde mantar, virüs ve bakteri taşıyabilme potansiyeli olduğunun bilindiğini belirten Hacıağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tozların gözlerde direkt oluşturabileceği mekanik hasarın haricinde aynı zamanda enfeksiyona yol açabileceği de unutulmamalıdır. Havadaki toz konsantrasyonu çok yüksek oranlara ulaşmadan önce yapılması gerekenler var.

Toplumda pandemi nedeniyle maske kullanımının büyük ölçüde devam etmesi, solunum yollarında toza karşı bir bariyer oluşturuyor. Ancak dış dünyaya açılan gözlerimiz yüksek oranda toza doğrudan maruz kalıyor. Bu nedenle çöl tozlarının yüksek konsantrasyonda olduğu şehirlerde yaşayanlar, mümkün olduğunca tozların etkili olduğu bu süre içinde evlerde ve kapalı ortamlarda vakit geçirmelidir.

"BOL SU İLE YIKANMALI"

Açık havada bulunmak zorunda kalınan sürede ise güneş gözlüğü veya bariyer etkisi yaratabilecek şeffaf bir gözlük ile gözleri koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz. Dış ortamda vakit geçirdikten sonra tozun gözlere kaçtığından şüpheleniyorsak, gözler ve göz kapakları mutlaka bol su ile yıkanmalıdır. Gözlerde batma, göz kapağı altında yabancı cisim hissi, kanlanma, görme bulanıklığı gibi şikayetler meydana geldiyse en kısa sürede bir göz hastalıkları uzmanına başvurmak gerektiği unutulmamalıdır."

YURTTA BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin bilgiler verdi ve fırtına uyarı yaptı.

Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bugün ve yarın (Pazar) İç Anadolu, Marmara ve Ege'de güney batı (Lodos) yönünden fırtına var. Hızı zamanla 75 km/saate ulaşır. Çatı altlarına ve ağaç yanlarına aracınızı park etmeyin, dolaşmayın.