02 Nis 2022 - 10:10- Asayiş G: 02 Nis 2022 - 12:35

İzmitli genç kazada hayatını kaybetti

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Otobüs tahsilatında çalışan Salih Can Öner(32), Sakarya'da geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
İzmitli genç kazada hayatını kaybetti mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark'a bağlı Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışan Salih Can Öner(32) genç yaşında geçirdiği  kaza sonrasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yeni Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YY 230 plakalı otomobil, yol kenarındaki fırının önünde duran 54 AAY 526 plakalı kamyonete çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle kamyonet ters yöne dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye  sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Salih Can Öner olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki 4 kişi ile kamyonetteki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ULAŞIMPARK’TAN BAŞSAĞLIĞI

 Ulaşımpark vefat eden personeliyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı: "Başımız Sağolsun. Kocaeli Şehirler arası Otobüs Terminali otobüs tahsilatında görevli mesai arkadaşımız Salih Can Öner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

02 Nis 2022 - 10:10 Kocaeli- Asayiş

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