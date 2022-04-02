İzmitli genç kazada hayatını kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark'a bağlı Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışan Salih Can Öner(32) genç yaşında geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yeni Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YY 230 plakalı otomobil, yol kenarındaki fırının önünde duran 54 AAY 526 plakalı kamyonete çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle kamyonet ters yöne dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Salih Can Öner olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki 4 kişi ile kamyonetteki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ULAŞIMPARK’TAN BAŞSAĞLIĞI
Ulaşımpark vefat eden personeliyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı: "Başımız Sağolsun. Kocaeli Şehirler arası Otobüs Terminali otobüs tahsilatında görevli mesai arkadaşımız Salih Can Öner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.