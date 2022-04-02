Akaryakıt Sektörü KOTO’da toplandı

KOTO’nun, sektörlerin nabzını tuttuğu istişare toplantıları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Akaryakıt Grubu’nun yer aldığı 13. Meslek Komitesi, sektör sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere üyelerle bir araya geldi. 13. Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi İsmet Temizel’in, Meclis Üyesi Davut Gözübüyük, Komite Üyeleri, Semih Cici ve Ercan Çelebi ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa; Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, Başkan Vekili Murat Bilgin, Genel Sekreteri Tuluğ İlem Yeşilbağ, Kocaeli Vergi Dairesi Başkan Vekili Ümit Kökdemir ve KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan da katıldı.
TEMİZEL VE ZÜLFİKAR’DAN SUNUM
Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı ve Meclis Üyesi İsmet Temizel, sektörün yaşamış olduğu güncel sıkıntılarla ilgili bilgi sunarak, “KOTO 13. Meslek Komitesi olarak, görüşlerinize çok önem veriyor, gerek birliğimiz gerekse bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuyoruz” dedi. Akabinde TABGİS Başkanı Zülfikar, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi adına başlatılan uygulamalar hakkında iş insanlarına bilgiler verdi. Toplantı, KOTO üyesi iş insanlarının görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.