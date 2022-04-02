Büyükşehir’den Kocaeli’ye insan odaklı hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık dönemde kent genelinde insan odaklı çok sayıda eser ve hizmeti hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından düzenlenen bir toplantıyla kamuoyu ile paylaşılan eser ve hizmetler arasında ‘’ulaşım, altyapı, üstyapı, çevre ve şehircilik, sosyal ve kültürel hizmetler, istihdam ve üretim ile pandemi’’ başlıkları yer alıyor.

İNSAN ODAKLI HİZMET

Kocaeli halkına hayatın her alanına dokunan hizmetler sunan Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 3 yılda şehre vizyon katacak eser ve hizmetleri hayata geçirdi. İnsanı merkeze alan, hizmet odaklı bir stratejiyle adımlar atan Büyükşehir, sosyal belediyeciliğin gerektirdiği hizmetleri de hayata geçirdi. Kocaeli’ni bilim, turizm, tarım şehri yapmak için adımlar atan Büyükşehir, 3 yılda 4.525.751.620 TL yatırımla hayata geçirilen eser ve hizmetleri ‘’ulaşım, altyapı, üstyapı, çevre ve şehircilik, sosyal ve kültürel hizmetler, istihdam ve üretim ile pandemi’’ gibi 6 üst başlığın yanı sıra 309 alt başlıkta topladı.

‘’EMANETE SAHİP ÇIKIYORUZ’’

Düzenlenen toplantıda Büyükşehir’in tamamladığı, devam eden ve ihale/proje aşamasında yer alan hizmet ve eserlerini anlatan Başkan Büyükakın, ‘’Sevdamız Kocaeli’’ diyerek, tam 3 yıl önce yola çıktıklarını ve Türkiye’nin en fazla eser ve hizmet üreten belediyesi olduklarını vurguladı. Başkan Büyükakın, “Sayın Cumhurbaşkanımız adaylığımızı ilan ettikten ve seçim sürecini tamamladıktan sonra 3 yıl önce bugün, hemşerilerimizin teveccühü ile Bismillah dedik ve görevimize başladık. O günden itibaren herkesin başkanı olarak çalıştık. Biz bu emaneti milletten aldık, Kocaeli halkından aldık. Biz de yaptığımız çalışmalarda, aldığımız her kararda bu emanete sahip çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

3 YILDA TAMAMLANAN İŞLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıllık dönemde 4.525.751.620 TL’lik yatırımla tamamlanan 309 eser ve hizmetin arasında 129 adet yeni otobüs alımı, Karamürsel Köprülü Kavşağı, Körfez İlimtepe Bağlantı Yolu 1. Etap, Başiskele Yeni Emniyet Binası Otopark ve Çevre Yolları, Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi, Gölcük Devlet Hastanesi Yolu, İzmit Eski Kandıra Kavşağı, GEBZESEM, Gebze Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gebze Spor Salonu, Gebze Metin Oktay Stadı, İzmit Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, Körfez ve Gebze Akademi Lise, Kartepe İHL Spor Salonu, Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ereğli Evleri Restorasyonu, Körfez Hereke Sahil Parkı, Darıca Balyonoz Parkı, Derince Cımbızdere Mesire Alanı, Gebze Tatlıkuyu Vadisi 2. Etap, İzmit Çubuklubala Seyir Terası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı gibi hizmet ve eserler yer aldı. Ayrıca sosyal ve kültürel alanlarda Büyükşehir, 41 Kart, hasta nakil, engelsiz taksi, gönül kazan gibi hizmetlerle ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Kılavuz Gençlik Projesinde binlerce öğrenci ve genç bir araya geldi. Pandemi boyunca salgından etkilenen tüm kesimlerin yanında olundu. Şoför esnafı ve pandemiden etkilenen şehir esnafı desteklendi. Üretim ve istihdama ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, gübre desteklemesi, mazot desteği, tohum desteği ve hibe projeleriyle çiftçinin ve üreticinin yanında oldu.