Araçta sıkışan kedi için seferber oldular

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu sahili otoparkında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil otoparkında park halinde bulunan bir aracın motor kısmına yavru kedi sıkıştığını fark eden otomobil sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirip, kediyi sıkıştığı motor kısmından kurtardı. Kurtarma çalışmalarını takip eden vatandaşlar, kedinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayarak, ekiplere teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.