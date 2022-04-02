Araçta sıkışan kedi için seferber oldular

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu sahili otoparkında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil otoparkında park halinde bulunan bir aracın motor kısmına yavru kedi sıkıştığını fark eden otomobil sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirip, kediyi sıkıştığı motor kısmından kurtardı. Kurtarma çalışmalarını takip eden vatandaşlar, kedinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayarak, ekiplere teşekkür ettiler.