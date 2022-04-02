İşletme Müdürlüğümüz Kargalı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 165,196,197 numaralı bölmeler içinde kalan Kargalı C Tipi Mesire Yerinin işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.
02 Nis 2022 - 11:44- Gündem Güncelleme: 02 Nis 2022 - 11:47
Mesire alanı kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Mesire alanı kiraya verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.