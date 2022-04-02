02 Nis 2022 - 11:44- Gündem G: 02 Nis 2022 - 11:47

Mesire alanı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Mesire alanı kiraya verilecek
Mesire alanı kiraya verilecek mask

  İşletme Müdürlüğümüz Kargalı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 165,196,197 numaralı bölmeler içinde kalan Kargalı C Tipi Mesire Yerinin işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

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02 Nis 2022 - 11:44 - Gündem

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