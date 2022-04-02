Kocaeli İl, İzmit İlçe, 223 Ada, 31 Parsel, TEPECİK Mahalle/Köy, Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Köseoğlu Pasajı isimli pasajın ön cephe girişinin sonunda bulunan kapıdan inilen bodrum kattaki tek işyeridir.
02 Nis 2022 - 11:46- Gündem Güncelleme: 02 Nis 2022 - 11:50
İzmit'te 140 m² işyeri icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 140 m² işyeri icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.