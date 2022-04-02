Büyükşehir ekranlarında ikinci dil Arapça

Suriyeli sığınmacıların sayısında yaşanan artış sonrası ülke genelinde ve özellikle Kocaeli’de hızla yayılan Arapça tabelaların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Ancak Kocaeli’de durum tam tersi yönünde işliyor. Vatandaşların “Türkiye’de Türkçe tabela olmalı’ diyerek desteklediği uygulama kentimizde yok. Kocaeli’de bazı bölgelerinde kimi işletmelerin tabelası Arapça.
MAŞUKİYE DEĞİL
İşletmelerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de duyurularında Arapça kullanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinin Otobüslerinin içinde bulunan ekranlarda durak isimlerinin Arapça da yazılması dikkatlerden kaçmadı. Arap turistlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerden ziyade Kocaeli İstanbul arası sefer yapan belediye otobüslerinde de Arapça ifadelerin yer alması dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.