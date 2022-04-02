02 Nis 2022 - 12:54- Gündem G: 02 Nis 2022 - 12:57

Büyükşehir ekranlarında ikinci dil Arapça

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin otobüslerinde bulunan ekranlarda durak isimlerine Arapça ifadeler eklenmesi dikkat çekti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Büyükşehir ekranlarında ikinci dil Arapça mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Suriyeli sığınmacıların sayısında yaşanan artış sonrası ülke genelinde ve özellikle Kocaeli’de hızla yayılan Arapça tabelaların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Ancak Kocaeli’de durum tam tersi yönünde işliyor. Vatandaşların “Türkiye’de Türkçe tabela olmalı’ diyerek desteklediği uygulama kentimizde yok. Kocaeli’de bazı bölgelerinde kimi işletmelerin tabelası Arapça.

MAŞUKİYE DEĞİL

İşletmelerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de duyurularında Arapça kullanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinin Otobüslerinin içinde bulunan ekranlarda durak isimlerinin Arapça da yazılması dikkatlerden kaçmadı. Arap turistlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerden ziyade Kocaeli İstanbul arası sefer yapan belediye otobüslerinde de Arapça ifadelerin yer alması dikkat çekti.

02 Nis 2022 - 12:54 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.489.056 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Beton parke yol yapımı ve tamiratı yaptırılacak mask
Beton parke yol yapımı ve tamiratı yaptırılacak
Mesire alanı kiraya verilecek mask
Mesire alanı kiraya verilecek
Büyükşehir’den Kocaeli’ye insan odaklı hizmet mask
Büyükşehir’den Kocaeli’ye insan odaklı hizmet
‘’Bu topraklarda her dönem Yunus Emre’ler oldu, olmaya devam edecek’’ mask
‘’Bu topraklarda her dönem Yunus Emre’ler oldu, olmaya devam edecek’’
Ulvi Tamer vefat etti mask
Ulvi Tamer vefat etti
"Milletvekilleri bir yıl maaş almasın" mask
"Milletvekilleri bir yıl maaş almasın"
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL