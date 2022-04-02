Rampada Tır devrildi! Hafriyat yola saçıldı

T.A.B. idaresindeki (42) 41 ABP 122 plakalı tır, D-100 kara yolu bağlantı yolu Tavşanlı mevkisindeki rampada devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tırın damperindeki hafriyat yola saçıldı. Polis ile jandarma ekiplerinin önlem aldığı bağlantı ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.
T.A.B. idaresindeki (42) 41 ABP 122 plakalı tır, D-100 kara yolu bağlantı yolu Tavşanlı mevkisindeki rampada devrildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.