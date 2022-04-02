Rampada Tır devrildi! Hafriyat yola saçıldı

T.A.B. idaresindeki (42) 41 ABP 122 plakalı tır, D-100 kara yolu bağlantı yolu Tavşanlı mevkisindeki rampada devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tırın damperindeki hafriyat yola saçıldı. Polis ile jandarma ekiplerinin önlem aldığı bağlantı ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.