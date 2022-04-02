Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Derince Dumlupınar Mahallesinde kendisini diş doktoru olarak tanıttığı öne sürülen bir şahsın, Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığı muayene ettiği, diş tedavisi yaptığı ve ilaç sattığı bilgilerine ulaşıldı. Şahsın söz konusu adresteki muayenehane olarak kullandığı iş yerine düzenlenen operasyonda işyerinde kullandığı cihaz, ekipman ve ilaçlara el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M. isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.
02 Nis 2022 - 13:18- Asayiş Güncelleme: 02 Nis 2022 - 13:20
Sahte diş doktoruna operasyon
Derince’de Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığı diş muayenesi yaptığı ve ilaç yazdığı öne sürülen Suriye uyruklu kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.