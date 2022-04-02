Sahte diş doktoruna operasyon

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Derince Dumlupınar Mahallesinde kendisini diş doktoru olarak tanıttığı öne sürülen bir şahsın, Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığı muayene ettiği, diş tedavisi yaptığı ve ilaç sattığı bilgilerine ulaşıldı. Şahsın söz konusu adresteki muayenehane olarak kullandığı iş yerine düzenlenen operasyonda işyerinde kullandığı cihaz, ekipman ve ilaçlara el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M. isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.