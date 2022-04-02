02 Nis 2022 - 13:18- Asayiş G: 02 Nis 2022 - 13:20

Sahte diş doktoruna operasyon

Derince’de Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığı diş muayenesi yaptığı ve ilaç yazdığı öne sürülen Suriye uyruklu kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Sahte diş doktoruna operasyon mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Derince Dumlupınar Mahallesinde kendisini diş doktoru olarak tanıttığı öne sürülen bir şahsın, Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığı muayene ettiği, diş tedavisi yaptığı ve ilaç sattığı bilgilerine ulaşıldı. Şahsın söz konusu adresteki muayenehane olarak kullandığı iş yerine düzenlenen operasyonda işyerinde kullandığı cihaz, ekipman ve ilaçlara el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M. isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

02 Nis 2022 - 13:18 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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