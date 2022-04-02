Kocaeli’nin 5 ilçesine toplamda 628 milyon TL’lik projeler hazırlandı

Kocaeli’nin farklı ilçelerinde mevcut tesisi genişletmek, yeni tesisler kurmak ya da değiştirmek talebiyle şirketler bakanlığa başvuruda bulunuyor. Gebze, Dilovası, Kartepe, Başiskele ve Derince’de proje yapmak isteten şirketler proje dosyalarını hazırlarken bazı şirketler bakanlığın süreci doğrultusunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine başladı. Bir diğer yandan Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin 431 milyon TL’lik projesi için önümüzdeki günlerde halkın katılım toplantısı gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı. 5 ilçede yapılacak projelerin toplam maliyeti ise 628 milyon, 813 bin 454 TL

GEBZE’YE 23 MİLYON 500 BİN TL’LİK TESİS

İstanbul firması olan Alışan Den Hartogh Kimyasal Temizleme ve Ticaret AŞ tarafından Gebze Muallim Mahallesi Baba Kuyusu mevkiinde yapılması planlanan 23 milyon 500 bin TL’lik Kimyasal Elleçleme, Karışım ve Paketleme Tesisi için bakanlığa dosya sunuldu. Bakanlık, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle proje hakkında ÇED gerekli kararını verdi. Şirket, ÇED dosyasını hazırlamasının ardından süreci başlatacak.

KİMYASAL DEPOLAMA KAPASİTESİ 20 BİN METREKÜP

Söz konusu proje kapsamında hazırlanan proje tanıtım dosyasında her biri ortalama 25 metreküp kapasiteli 800 adet İSOTANK konteyner depolanacak olup, toplam İSOTANK konteyner ile kimyasal depolama kapasitesinin 20 bin metreküp olacağı belirtildi. Bir diğer yandan İSOTANK’ların müşteri isteği doğrultusunda depolandıktan sonra direkt gönderilebileceği ya da daha küçük hacimli ambalajlara alınarak firmalara sevk edileceği bilgisi yer aldı.

HANGİ KİMYASALLAR VAR?

Kimyasallar hakkında da bilgilerin yer aldığı dosyada, “Depolanacak kimyasallar; Polimer Kimyasalları (latex, reçine, metil metakrilat vb. kimyasallar), Solvent Grupları (aseton, butil akrilat, stiren monomer, vinil asetat monomer, etil asetat, butil asetat, butanon vb), Glikoller (monoetline glikol, dietilen glikol, mono propilen glikol vb.), Alkol Grupları (etil alkol, izopropil alkol, vb), Asitler ve Bazlar (asetik asit, metil asestat, akrilik asit, formik asit, fosforik asit %85, kostik vb.), Formaldehit Çözeltisi ve Reçinesi, Fenol Sentetik, Isosiyanit Grupları (MDITDI), Polyol Çeşitleri, Yapı Kimyasalları, Detarjan Hammdeleri (LAB, labsa, sles vb.) gibi ana gruplarından oluşacaktır” bilgisine yer verildi.

“EN AZ 6 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK”

Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yapmayı planladığı ilave alan projesi hakkında ÇED dosyası bakanlığa sunuldu. Söz konusu projenin maliyetinin 101 milyon 766 bin 972 TL 9 kuruş olduğunun belirtildiği ÇED raporunda, “178 hektar olan ÇED alanı, orman sayılan alanlar içine giren kısımlar proje kapsamından çıkarılarak revize edilmiş ve 65,2 hektarlık alan ÇED alanı olarak belirlenmiştir. Bundan sonraki süreçte yürütülecek işlemler 65,2 hektarlık yeni ÇED alanı üzerinden gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca söz konusu raporda, projenin tamamlanması ile 100 işletmenin faaliyete geçmesinin ardından en az 6 bin kişinin istihdam edileceği öngörüldüğü belirtildi.

ALÜMİNYUM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ PLANI ETKİLEDİ

Kartepe’de faaliyet gösteren Kablomar Kablo ve Hammaddeleri Sanayi Ticaret LTD ŞTİ’nin 68 milyon 101 bin 362 TL 13 kuruş maliyetli projesi Alüminyum Rulo Üretimi ve Tehlikesiz Atık Metal Geri Kazanımı projesi için ÇED sürecinin başladığı duyuruldu. “Tesiste; yılda 13 bin ton ergitme, 12 bin ton döküm ve haddeleme işlemleri yapılarak alüminyum rulo üretimi yapılması planlanmaktadır. Üretim yapılacak olan faaliyet hazır kurulu binada yapılacak olup, toplam kapalı alan 1460 metrekaredir” bilgilerinin verildiği dosyada, “Alüminyum fiyatlarındaki artış sebebiyle işletme karlılığının azalmasından dolayı, tesise hammadde olarak kullanılmak üzere tehlikesiz hurda metal alınması planlanmaktadır” ayrıntısı yer aldı.

SAFİPORT’TAN 431 MİLYON TL’LİK PROJE

Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 431 milyon lira bedelli Rıhtım, Dip Tarama, Granüler ve Kimyasal Depolama Tankı İlavesi Projesi için ÇED süreci başlatıldı. 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacak halkın katılım toplantısında yapılması planlanan proje için halkın görüşleri sorulacak. Söz konusu proje kapsamında E-rıhtım önündeki 3 adet dolfenin açısının değiştirilerek E-rıhtım alanından 1473 metrekarelik alan iptal edilecek. Toplamda 7 adet dolfen ile 15 bin 389 metrekarelik rıhtım alanın yapılması, 890 bin 850 metreküp dip tarama faaliyetlerinin yapılması, toplamda 10 adet 86 bin 570 metreküp hacme sahip granüler depolama tankı (kimyasal madde içermeyen sadece hububat depolanması (tahıl, arpa vs.) amaçlı) ilavesi, toplamda 81 adet 133 bin 900 metreküp hacme sahip kimyasal depolama tankı ilavesi (sıvı kimyasallar) yapılmasının planlandığı bilgisi yayınlanan dosyada yer aldı.

“YATIRIM KEYFİ DEĞİL”

2007 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Türkerler Ortak Girişim Grubu’na TCDD Derince Liman İşletme Müdürlüğü tarafından 36 yıllık işletme hakkı devrinin onaylandığı bilgisine yer verilen dosyada “Proje alanında mevcutta yer alan özelleştirme öncesinde inşa edilmiş olan 3 adet dolfenin konumu TCCD’ye ait onaylı imar planı ile uyumlu olmadığından imar planında revizyona gidilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle Safi Portun revize imar planı 3 adet dolfenin açısının değiştirilmesi, 1473 metrekarelik alanın iptal edilmesi ile operasyonel olarak ihtiyaç duyulmasından dolayı E rıhtımın 15 bin 389 metrekare liman alanı (rıhtım alanı) olarak yapılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi. Safiport tarafından yapılan açıklamada söz konusu yatırımın keyfi değil, sözleşme yükümlülüklerine uygun olması gerektiği için yapılacağı vurgulandı.

BAŞİSKELE’DE 4 MİLYONLUK KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ

Başiskele’de bulunan Saueressig Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ Kocaeli Şubesi tarafından Rotogravür Baskı Silindiri Kaplama Faaliyeti Kapasite Artışı Projesi kapsamında Kocaeli Valiliği, ÇED gerekli değildir kararı verdi. Başiskele Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde bulunan alanda yapılması gereken projenin bedeli 4 milyon 445 bin 119 TL olarak belirlenirken proje hakkında, “4,7 metreküp kapasiteye sahip yüzey işleme tesisinde faaliyetine devam etmektedir. Ancak gelişen pazar payı nedeni ile mevcut tesis müşteri taleplerini karşılamak için yetersiz gelmeye başlamıştır. Bu nedenle tesis tarafından mevcut banyo hacminin arttırılması ve toplam banyo hacminin 30 metreküpe çıkartılması planlanmıştır. Söz konusu kapasite artışı ilave bir inşaat çalışması olmadan mevcut üretim tesisi içerisinde gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.