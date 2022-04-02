Büyük Türkiye Partisi'nde Kartepe ilçe başkanı belli oldu

Büyük Türkiye Partisi Kartepe İlçe Başkanlığı'na Abdullah Hakan Kurt getirildi. Büyük Türkiye Partisi Kartepe İlçe Başkanlığı'na atanan Abdullah Hakan Kurt ilçe yönetimini açıkladı. Teşkilatlanma çalışmalarında partide görev alma noktasında beklenenin üzerinde talep olduğu bildirildi. Büyük Türkiye Partisi ilçe teşkilatlanmalarıyla birlikte kongre sürecini başlatacak.
KARTEPE İLÇE YÖNETİMİ:
1 Abdullah Hakan Kurt
2 Yalçın Akgün
3 Şenol Kıymaz
4 Özlem Topal
5 İrem Kandaz
6 Alican Candan
7 Uygar Kandaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.