02 Nis 2022 - 14:12- Siyaset G: 02 Nis 2022 - 14:14

Büyük Türkiye Partisi'nde Kartepe ilçe başkanı belli oldu

Büyük Türkiye Partisi Kocaeli'de teşkilatlanma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Tansu Çiller'in siyasete döneceği Büyük Türkiye Partisi'nde İzmit, Derince, Kandıra ve Başiskele'den sonra Kartepe'de de ilçe başkanı belli oldu.
Büyük Türkiye Partisi'nde Kartepe ilçe başkanı belli oldu mask

Büyük Türkiye Partisi Kartepe İlçe Başkanlığı'na Abdullah Hakan Kurt getirildi. Büyük Türkiye Partisi Kartepe İlçe Başkanlığı'na atanan Abdullah Hakan Kurt ilçe yönetimini açıkladı. Teşkilatlanma çalışmalarında partide görev alma noktasında beklenenin üzerinde talep olduğu bildirildi. Büyük Türkiye Partisi ilçe teşkilatlanmalarıyla birlikte kongre sürecini başlatacak.

KARTEPE İLÇE YÖNETİMİ:

1  Abdullah Hakan Kurt 

2  Yalçın Akgün

3  Şenol Kıymaz

4  Özlem Topal

5  İrem Kandaz

6  Alican Candan

7  Uygar Kandaz

02 Nis 2022 - 14:12 - Siyaset

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