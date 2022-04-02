02 Nis 2022 - 14:12- Siyaset

Büyük Türkiye Partisi'nde Kartepe ilçe başkanı belli oldu

Büyük Türkiye Partisi Kocaeli'de teşkilatlanma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Tansu Çiller'in siyasete döneceği Büyük Türkiye Partisi'nde İzmit, Derince, Kandıra ve Başiskele'den sonra Kartepe'de de ilçe başkanı belli oldu.