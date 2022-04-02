CHP’li Küçükkaya: 6’lı masayla vakit kaybetmeyin!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Teşkilatı eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükka’ya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yaptığı paylaşımda 6’lı masada vakit kaybetmemesini istedi. Mersin Mitinginden çekilen bir fotoğraf ve son zamanlarda bazı ürünlere gelen zammın tablosunu paylaşan Küçükkaya, vatandaşın isyan eşiğinde olduğunu vurguladı.

“YOKSULLUK BU COĞRAFYA İÇİN KADER DEĞİL”

Küçükkaya paylaşımında, “Sayın Genel Başkanım sizi oyalıyorlar, size vakit kaybettiriyorlar. Yanınızda her kim veya kim var ise size doğruyu söylemiyorlar. 4 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’ye umut versen Mersin Mitinginden bu fotoğrafınız. İktidarın tüm engellemelerine rağmen siz alana çıkıp milyonlarca vatandaşımıza yoksulluğumuzun bu coğrafya için kader olmadığını haykırdınız.

“İÇİNDE ATATÜRK OLMAYAN MASA”

İkinci fotoğraf ise eylül ayından günümüze ürünlerde ki artışlar ortada. Bilenler bilir işimle ilgili bir şey paylaşmam pek ama bu fiyatlara artık üreticilerin dayanacak gücü kalmadı. Bu fiyatlarda 30/40 lira olan patlıcan, 25 tl/kilo olan domates yok. Elektrik, doğalgaz hiç bir şey yok. Müşterilerimden zam istemeye utanıyorum artık ama üretmenin hiç bir anlamı kalmıyor. Vergisini veren, istihdam sağlayan biri olarak acı çekiyoruz. Lütfen Genel Başkanım yalvarıyorum size. Kaplumbağa hızıyla ilerleyen ve içinde Atatürk bile olmayan 6’lı masa olayıyla siz vakit kaybetmeyin. Verin bir görevlendirme masa devam etsin. Vatandaş isyanın eşiğinde.

“İLGİ ÇEKECEK VEKİLLERİNİZ YOK”

Mersin mitinginden itibaren kaybedilen zaman 4 ay. Keşke kaybedilen zamanda kapatılan şeker fabrikaların önünde Turhal’da Afyon’da mitingler yapsaydık, üretilemeyen boş ayçiçek tarlasında Trakya’da mitingler yapsaydık, ölen hayvancılığın izlerini sürseydik Doğu Anadolu’da. Emin okun Geliyor Gelmekte olana hız verirdiniz. Ve maalesef şu an hala gidiyor gitmekte olan aşamada dövünmezdik. Son olarak biliyorum sizde insansınız her şeyi sizden beklemek haksızlık olur lakin kadronuzda size yakın bile olsa ilgi çekecek vekilleriniz yok” ifadelerini kullandı.