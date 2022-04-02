Büyükşehir’den marketlere Ramazan denetimi

Kocaeli’nin sorunsuz bir Ramazan ayı geçirmesini sağlamak için tüm tedbirleri alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda fahiş fiyat artışına karşı kent genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde sıkı bir denetimde bulundu. İnsan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde vatandaşların temiz ve kaliteli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla Ramazan ayının ilk gününde sahada olan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla market denetimlerini gerçekleştirdi. Marketlerdeki reyonları inceleyen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

KDV İNDİRİMİ DENETİMİ

Temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indiriminin gelmesi ekiplerin dikkat ettiği konuların başında geldi. Deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil ve ıslak mendil gibi temizlik ürünlerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 1 Nisan itibariyle uygulamaya konulan KDV indiriminin etiketlere yansıyıp yansımaması noktasında titiz bir incelemede bulundu.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Denetimlerde, ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi kontrol edildi. Raflarda etiket kontrolü de yapan ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini inceleyerek yüzde 10’luk indirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların haksızlığa uğramamasını gözeterek yaptığı denetimlere Ramazan ayı boyunca devam edecek.