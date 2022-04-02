Bakan Soylu duyurdu: Emniyet atama yönetmeliği değişiyor

Emniyet atama yönetmeliğinde yapılacak değişiklikte 4 tayin bölgesi uygulaması kaldırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmasının yapıldığını duyurdu.

Doğu ve Güneydoğu'da 2 yıllık, 3 yıllık şark görevlerinde düşmeler yaptıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak da az olmasına rağmen oralarda da 1 ve 2 yıllık, genellikle 1 istisnai olarak da 2 yıllık düşümler söz konusu. Bu, attığımız adımın bir yeniliğiydi. Orada önemli bir şey daha söz konusuydu, o da şu, 2 şark vardı zaten. O 2 şarktan doğuyu ikiye böldük, batıyı da ikiye böldük kendi içerisinde" şeklinde konuştu.

'İHTİYACA YÖNELİK YERLERE TAYİN YAPILACAK'

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında "Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık. Yine ihtiyaca yönelik yerlere elbette ki tayinler yapılacak. Çünkü bazı illere gidilmekten imtina ediliyor ama oraların güvenliği de bizim sorumluluğumuz içerisinde. Bütün bunu sağlayabilecek bir adımı da inşallah atacağımızı düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, polisin çalışma şartlarıyla ilgili birçok değerlendirmeler yapıldığını, bazen kendilerini üzen de değerlendirmelerin olduğunu aktararak, şu szölerle konuşmalarına devam etti:

'FETÖYLE MÜCADELE'

"Kimse 15 Temmuz'dan nasıl çıktığımızı sormuyor. 15 Temmuz'da polisin büyük kahramanlığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle beraber ve 273 bin civarında polis vardı. FETÖ'ye mensup olanları hem bu teşkilattan söküp atmak suretiyle 230 binin altına kadar gelindi. O dönemlerde ekstra başka işimiz daha vardı, FETÖ'yle mücadele. Bütün operasyonel birimlerimizin neredeyse büyük bölümü mücadelesini FETÖ'yle mücadeleye sevk etmişlerdi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'

O dönemlerde çalışma şartlarının, koşulların hiçbirimiz farkında değiliz. 24 saat, üst üste, uykusuz günler, geceler, 2 kişilik işin bir kişi tarafından yapılabilmesi, terör örgütleriyle mücadele, PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve bilumum bütün terör örgütleriyle mücadele. kamu düzeninin tesisinde, salgında kamu düzeninin tesisi aynı zamanda vatandaşımızın hizmetinde bulunmada çok uğraşımızın olduğu ve iş yükümüzün de fazla olduğu bir dönem geçirdik. Bunu da değerlendirmek lazım. Mücadelelerimiz devam ediyor."