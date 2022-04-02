02 Nis 2022 - 14:56- Gündem G: 02 Nis 2022 - 14:58

Hürriyet, “Ramazan, huzur bereket ve iyilik getirsin”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Paylaşma, yardımlaşma ve arınma ayı olan mübarek Ramazan, İslam alemine ve tüm İzmitlilere huzur, bereket ve iyilik getirsin” dedi
Hürriyet, “Ramazan, huzur bereket ve iyilik getirsin” mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan’ın gelişiyle ilgili mesaj yayınladı. Yardımlaşma, dayanışma ve manevi duyguların en üst düzeyde yaşandığına değinen Hürriyet mesajında, “Mübarek Ramazan ayına bir kez daha ulaşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kalplerimize huzur ve sofralarımıza bereket getiren Ramazan ayı kültürümüzde paylaşma ve hoşgörü temelinde yaşanıyor.

İYİLİKTE BULUŞUYORUZ

Komşularımızı ve akrabalarımızı gözetmek, yoksullara yardımcı olmak, sofralarına katkıda bulunmak ve yemeğimizi paylaşmak bizler için çok kıymetli. Vatandaşının her zaman yanında olmaya gayret eden İzmit Belediyesi olarak bu yıl da hayırseverler ile dar gelirli ailelerimizi iyilik sofrasında buluşturuyor, Kardeş Eller projemiz aracılığıyla İzmitli hemşehrilerimizin sofralarına bereket, yüzlerine tebessüm götürüyoruz.

HOŞGÖRÜ VE PAYLAŞIM

Vatandaşlarımızın yoğun olarak ibadet ettiği, kırgınlıklarının üzerini çizdiği, incittiği gönülleri yeniden kazandığı, ihtiyacı olana gücü oranında yardım ettiği Ramazan’da hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını yine en güçlü haliyle yaşayacağız. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni de barındıran Ramazan’ın İzmit’imize, hemşehrilerimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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02 Nis 2022 - 14:56 - Gündem

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