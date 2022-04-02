02 Nis 2022 - 15:41- Spor G: 02 Nis 2022 - 15:43

Derince’nin Köprü’yü geçmesi lazım
Derince’nin Köprü’yü geçmesi lazım mask

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor, Şanlıurfa deplasmanında Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadele saat 13.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde Barış ve Bertuğ sakatlığı, kaptan Efe ve Kadir de sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Grip olmasına rağmen Şanlıurfa’ya götürülen Muhammed Enes ve Uğurcan İkikardeş’in durumu ile maç saatinde belli olacak. Belediye Derincespor 28 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Son maçında Fethiyespor’u 1-0 mağlup eden Karaköprü ise 38 puanla 9. sırada yer alıyor.

02 Nis 2022 - 15:41 - Spor

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