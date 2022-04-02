3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor, Şanlıurfa deplasmanında Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadele saat 13.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde Barış ve Bertuğ sakatlığı, kaptan Efe ve Kadir de sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Grip olmasına rağmen Şanlıurfa’ya götürülen Muhammed Enes ve Uğurcan İkikardeş’in durumu ile maç saatinde belli olacak. Belediye Derincespor 28 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Son maçında Fethiyespor’u 1-0 mağlup eden Karaköprü ise 38 puanla 9. sırada yer alıyor.
02 Nis 2022 - 15:41- Spor Güncelleme: 02 Nis 2022 - 15:43
Derince’nin Köprü’yü geçmesi lazım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.