DEVA'lı Yücetepe, AKP'ye üye çıktı!

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Karamürsel ilçe başkanı Cüneyt Yücetepe, siyasi arenayı alt üst edecek bir gerçeği ortaya çıkardı. DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Cüneyt Yücetepe’nin, İl Yönetim Kurulu Üyeliği’nden Karamürsel İlçe Başkanlığı’na geçiş sürecinde yaşanan birkaç günlük boşlukta birilerinin veya bir bilgisayar yazılımının otomatik olarak kendisini AKP’ye üye yaptığını ifade etti. Konunun ise ilçe başkanlığı işlemleri esnasında tesadüfen ortaya çıktığını söyledi.

AKP’nin üye sayısını artırmak ve AKP’den hızla artan istifaların belli olmaması için böyle bir yol uyguladığından şüphelendiklerini dile getiren DEVA Partisi Kocaeli il Başkanı Adem Koç da hukukçu arkadaşlarımız bu politik dolandırıcılıkla ilgili olarak suç duyurusunda bulundular dedi. Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Başkan Koç, Genel Merkez’i de gelişmelerden haberdar ettiklerini ifade etti.

ÜYE KAYIT YAZILIMI MI VAR?

DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Cüneyt Yücetepe de AKP’nin bu suç teşkil eden üyelik çalışmalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Bu yaşananları hemşehrilerimizle paylaşmak isterim. Herkes E-devlet’ine girip parti üyelik kayıtlarını kontrol etsin. Bir bakmışsınız AKP üyesi olmuşsunuz hiç haberiniz olmadan. Biliyorsunuz geçen yılın ilk yarısına kadar Kocaeli Deva Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı’ydım ve dolayısıyla Deva partisi üyelik kaydım İzmit’te gözüküyordu.

Ardından 10 Nisan 2022 tarihinde ilçe kongremiz olacağı için 21 Mart 2022 tarihinde üyelik kaydımı Karamürsel’e almak istedim ve tam bu esnada sadece dakikalar içinde AKP’ye res’en üye yapıldığımı gördüm, hemen bu üyelik kaydının barkodlu belgesinin çıktısını aldım ve istifa ederek İlçe Başkanı olduğum Deva Partisi Karamürsel teşkilatına tekrar üye oldum. Bu olayın sadece dakikalar içinde gerçekleşmesi kafamda ‘acaba AKP teşkilatları üye yapmak için bir yazılım mı geliştirdiler’ sorusunu oluşturdu. Çünkü benim Deva Partisi İlçe Başkanı olduğumu bildikleri halde ve sadece birkaç dakikalık boşlukta girip beni AKP üyesi yapmaları çok akılcı durmuyor. Ki her iki yöntem de zaten başlı başına büyük bir suçtur ve tabi ki başında ‘Adalet’ yazan bir parti de elbette bu konuda adalete hesap verecektir.

YÜCETEPE ‘YAPABİLECEKLERİNDEN ENDİŞELİYİM!’

Tüm bunlar yetmezmiş gibi birde, AKP yöneticilerinin benim hakkımda ‘zaten başından beri Akp’liymiş istifası bile elimize yeni ulaştı’ dedikodularını duyunca bunu kamuoyuyla paylaşmaya ve bununla ilgili hukuki süreci başlatmaya karar verdim. AKP Karamürsel yönetimi, tüm hukuki ve ahlaki normları ayaklar altına alarak bir ilçenin ilçe başkanını pervasızca üye yapabiliyorsa hele ki seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde neler yapabilecekleri konusunda; ziyadesiyle endişeliyim. Bu olayların en hazin olan tarafı ise, AKP ilçe başkanı Sayın Sait Mete’nin tüm bu olanları bilmesine rağmen beni arayıp teşkilatı adına bir özür bile dilememiş olmasıdır.

Bizler Deva Partisi olarak sahadayız, Karamürselliler’in her zaman yanındayız. Bu tür ayak oyunlarıyla ne bizi, ne de Karamürselli hemşehrilemizi kandıramazsınız. DEVA partisi olarak bizim başımız dik. Bazıları gibi sokağa çıktığımızda esnaf seçerek, ev seçerek ziyaret yapmıyoruz!

Biz siyaseti belli bir güruhun keyif sürmesi için değil topyekun milletimizin refaha ulaşması için yapıyoruz, insanlar artık demagoji, bahane ve algı siyaseti istemiyor, insanlar dertlerine DEVA siyaseti istiyor. Biz de tam bu sebeple Karamürsel’de DEVA Partisi teşkilâtını kurduk ve sizin mumunuzu da Allah’ın izniyle. sandıkta söndüreceğiz.