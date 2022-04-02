Emniyet Müdürlüğü yeni binaya taşınıyor

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının temeli 2017 yılında D-130 karayolu üzeri Başiskele Mahmutpaşa Mahallesinde atılmıştı. Yaklaşık 5 senede tamamlanan binaya 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası’nda taşınma işlemleri başlayacak. Taşınma işlemleri öncesinde son hazırlıklar bitmek üzere. Hizmet binasının da içinde bulunduğu 60 bin metrekarelik alan içerisinde çevre düzenlemesi kapsamında yeşil alanlar için otomatik sulama sistemi kurulurken, bu alanlara 600 kilogram çim tohumu ve 150 adet farklı türlerde ağaç dikildi.

70 MİLYON TL’YE MAL OLDU

Emniyet binası çevre yollarına ve otopark alanına ulaşım sağlanırken, aynı zamanda D-130 Karayolu ana yol bağlantılarının yapılması ile Vezirçiftliği ve Karadenizliler Mahalleleri sınırındaki Fakülte Caddesi’ne alternatif ulaşım bağlantısı olacak. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü binası, 40 bin metrekarelik alan üzerinde iç içe geçirmeli 3 blok halinde yapıldı. Orta bloğun üst çatı katı polis arması figürüyle yapıldı. Bloklar 3, 5 ve bodrum ile birlikte 6 kattan oluşuyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binası, Selçuklu mimari tarzı ile inşa edildi. Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Birimi tarafından yaptırılan bina yaklaşık 70 milyon TL’ye mal oldu.

BAZI BİRİMLER HARİÇ HEPSİ TAŞINACAK

Binanın ana giriş kapısı altında 400 araçlık kapalı otopark yapıldı. Binanın doğu bölgesinde kalan açık alanda ise 700 araçlık otopark bulunuyor. Taşınma işlemlerinin tamamlanması ile yeni İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’na Polis Özel Harekat, Çocuk Şube, Çevik Kuvvet, Bölge Trafik ve Deniz Liman Şubesi dışındaki şehrin farklı bölgelerinde bulunan birimlerin tamamı taşınacak. Asayiş Şube Müdürlüğü’nün mevcut bulunduğu bina ise düzenlenip sosyal tesis binası olarak hizmete alınacak. Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Derince’deki mevcut binada hizmet vermeyi sürdürecek.