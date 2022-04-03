Körfez ve Barkın için bugün herkes maça !

Eskişehir’den Turgut Doman’ın yöneteceği maçın gelirlerinin yarısının SMA hastası Barkın’a bağışlanacağı mücadeleyi en az 15 bin yeşil siyahlı taraftarın izlemesi bekleniyor. Bugün hem Barkın hem Körfez kazansın istiyoruz.

HEYECAN ARTIYOR

Milli maç arası nedeni ile geride bıraktığımız hafta maç oynanmayan 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezon finaline doğru yaklaşılırken Balıkesirspor dışındaki hiçbir takımın akıbeti belli değil. Şampiyonluk, Play-Off ve düşmeme mücadelelerinin verildiği ligde Kocaelispor 33 puan ile düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. 9 maçı kalan yeşil siyahlıların bugünkü rakibi 30 puanla düşme hattında yer alan Denizlispor olacak. Bu önemli maç öncesinde Kocaelispor’da sakat ve cezalı futbolcusu bulunmuyor, konuk ekipte ise İlhan Depe kart cezalısı.

MUHTEMEL 11

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın kritik maçta sahaya çıkaracağı 11 merak ediliyor. İç saha maçlarında tempolu, agresif ve baskılı bir oyunu tercih eden Kocaelispor’un maça kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum ve Musa Nizam, önlerinde Mandjeck, İlyas Kubilay ya da Diop, sağda Benhur, solda Pereira, forvete yakın bölgede Kolovos ve ileride de Babacar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

ERKEN GOL BULMAK ŞART

Bu maçın şu açıdan da önemi bulunuyor. Maç gelirlerinin yarısının SMA hastası Barkın’a bağışlanacağı maçta Passolig sayısının 20 bin geçti belirtildi. Bu rakamın 4’te 3’ünün Ramazan’ın ikinci gününde tribündeki yerini alacağı düşünülüyor. Son iç saha maçında Keçiörengücü’nü Rasheed’in uzatma anlarında attığı golle 1-0 kazanan Kocaelispor’da hedef renktaşı karşısında erken bulacağı golle öne geçmek ve rakibinin olası zaman geçirmesine, oyunu çirkinleştirmesine engel olmak.

KOCAELİLİLER VAR

Öte yandan Denizlispor’da bizden isimler de forma giyiyor. İki Kocaelili savunma oyuncusu Muhammed Özkal ve Hakan Cinemre, Kocaelispor’a rakip olabilir. İki futbolcu son maçta 11’de yer almamıştı. Öte yandan geçen sezonun ilk yarısındaki Kocaelispor’un formasını giyen Muhammed Gönülaçar da yine Denizli adına sahadaki yerini alması bekleniyor. İki futbolcu da Denizli ekibinde hem camia hem de kulüp tarafından oldukça seviliyor. Denizlispor yaklaşık 1 aydır maç yapmıyor. Son maçını 7 Mart’ta deplasmanda 1-0 kazandıkları Balıkesirspor karşısında elde eden yeşil siyahlılar önceki maçında da Boluspor’u sahasında 2-0 devirmişti.

KEVIN MAYI VE ÖMER ŞİŞMANOĞLU

Mesut Bakkal’ın çalıştırdığı Denizli temsilcisinin de maça Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar, Kevin Mayi, Djedje ve Ömer Şişmanoğlu 11’i ile çıkması bekleniyor. Kocaelispor bu sezon oynadığı 13 iç saha maçında 22 puan aldı, Denizlispor ise 14 deplasman maçında 13 puanı hanesine yazdırdı. Maç saatinde yağış bekleniyor, sıcaklık ise yaklaşık 18 derece olacak. Kocaelispor, TRT Spor ve BeIN Max1’den canlı yayınlanacak olan zorlu maçı kazanıp Bursaspor maçına erkenden odaklanmak istiyor.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR-DENİZLİSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Turgut Doman, Cemal Alpay, Burak Cansız

HAVA: 18 derece yağışlı

YAYINLAR: TRT Spor, BeIN Max1

KOCAELİSPOR

İSMET YUMAKOĞULLARI

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

MUSA NİZAM

MAZLUM DEMİR

GEORGES MANDJECK

DIOP YA DA İLYAS

BENHUR KESER

MICHAEL PEREIRA

DIMITRIS KOLOVOS

BABACAR GUEYE

DENİZLİSPOR

ABDULKADİR SÜNGER

ÖZER ÖZDEMİR

OĞUZ YILMAZ

LEO SCHWECHLEN

GÖKHAN SÜZEN

EMRE SAĞLIK

İLHAN DEPE

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

KEVIN MAYI

DJEDJE

ÖMER ŞİŞMANOĞLU