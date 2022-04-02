02 Nis 2022 - 16:45- Spor G: 02 Nis 2022 - 16:46

Şampiyon özel kalem müdürlüğü

Heyecan dolu maçlara sahne olan Gölcük Belediyesi 10. Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda finalde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü yenen Özel Kalem Müdürlüğü şampiyon oldu
Şampiyon özel kalem müdürlüğü mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Belediyesi 10. Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda dostluk ve dayanışmayı pekiştirecek turnuva, Hisareyn Stadı’nda oynanan final maçı ile tamamlandı. Final maçı öncesinde düzenlenen konserde turnuvaya katılan takımların oyuncuları ve aileleri; Fen İşleri Müdürlüğü’nden Mehmet Afak Meydanlı’nın seslendirdiği şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı. Konserin sonrasında ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü yenen Özel Kalem Müdürlüğü takımları final maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçta Özel Kalem Müdürlüğü; penaltılarda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in kullandığı son penaltı ile rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

 

 

02 Nis 2022 - 16:45 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.489.056 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şampiyon özel kalem müdürlüğü mask
Şampiyon özel kalem müdürlüğü
Derince’nin Köprü’yü geçmesi lazım mask
Derince’nin Köprü’yü geçmesi lazım
Çınarlı Mahallesi’ne yeni spor sahası mask
Çınarlı Mahallesi’ne yeni spor sahası
İzmit Belediyesi okulların yüzünü güldürüyor mask
İzmit Belediyesi okulların yüzünü güldürüyor
Bisiklet coşkusu başlıyooor! mask
Bisiklet coşkusu başlıyooor!
Çok güzel bir hizmet daha mask
Çok güzel bir hizmet daha
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL