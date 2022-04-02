Şampiyon özel kalem müdürlüğü

Gölcük Belediyesi 10. Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda dostluk ve dayanışmayı pekiştirecek turnuva, Hisareyn Stadı’nda oynanan final maçı ile tamamlandı. Final maçı öncesinde düzenlenen konserde turnuvaya katılan takımların oyuncuları ve aileleri; Fen İşleri Müdürlüğü’nden Mehmet Afak Meydanlı’nın seslendirdiği şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı. Konserin sonrasında ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü yenen Özel Kalem Müdürlüğü takımları final maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçta Özel Kalem Müdürlüğü; penaltılarda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in kullandığı son penaltı ile rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.