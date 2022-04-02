ADD Kocaeli’nin bu haftaki konuğu Fahri Örengül oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl, ADD Kocaeli Şube yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri şube binasında bir araya gelerek söyleşi düzenledi. Söyleşinin bu haftaki konusu; Demokrasi, Aydınlanma ve Bağımsızlık oldu.
“ADAY BELİRLEME SÜREÇLERİ YAŞANMAKTADIR”
İlk olarak söz alan Fahri Örengül, “Ülkemizde ne yazık ki siyasi partiler yasası antidemokratiktir. Bir an önce değişmelidir. Tüm partilerde ne yazık ki antidemokratik aday belirleme süreçleri yaşanmaktadır. Önseçim yerine tek elden yazılan ve demokratik bir şekilde seçilmeyen adaylar ise hangi parti olursa olsun özgürce hareket edememekte doğru bildiğini söylemekte çoğu zaman tereddüt etmektedir. Bu yöntem ise tek adam yönetimini siyasi partilerde hakim kılmaktadır” dedi. Söyleşi sonrası söz alan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Şimdiye kadar söyleşi serimize katılarak aramızda olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.