02 Nis 2022 - 16:48- Siyaset G: 02 Nis 2022 - 16:49

İYİ Parti'den Bahçecik Derneği’ne ziyaret

BKDD, İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar ve yönetimini ağırladı
İYİ Parti'den Bahçecik Derneği’ne ziyaret mask

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar ve yönetimi önceki akşam Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’ne (BKDD) yeni yönetimi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başiskelenin önemli yapılarının bir araya geldiği bu toplantıda Başiskele ve Bahçecik’in sorunları üzerine konuşuldu.

SETLERDEN KONUŞULDU

Geçtiğimiz günlerde Bahçecik yolu üzerindeki setlerden rahatsızlığını dile getiren BKDD yönetimi, bu konuyu Başkan Rüzgar ile de masaya yatırdı. BKDD Yönetim Kurulu Turan Şen, dernek olarak faaliyet gösterdikleri ‘Bir Konu Bir Konuk’, Doğa Yürüyüşleri, Çanakkale Gezisi’nin değerlendirmelerinin ardından planlanan Bosna ve Kıbrıs gezisi ve resim sergisi hakkında bilgilendirmeler yaptı.

02 Nis 2022 - 16:48 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.489.056 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İYİ Parti'den Bahçecik Derneği’ne ziyaret mask
İYİ Parti'den Bahçecik Derneği’ne ziyaret
Büyük Türkiye Partisi'nde Kartepe ilçe başkanı belli oldu mask
Büyük Türkiye Partisi'nde Kartepe ilçe başkanı belli oldu
Başkan Çiftçi, 3 yılını değerlendirdi mask
Başkan Çiftçi, 3 yılını değerlendirdi
Filiz: İnsanlar, bu yıl Ramazan alışverişi yapamıyor mask
Filiz: İnsanlar, bu yıl Ramazan alışverişi yapamıyor
AKP’ye Fethiye Caddesi’nden katılım mask
AKP’ye Fethiye Caddesi’nden katılım
Kocaeli EMEP: Türkiye’de her yıl en az yedi defa Soma Katliamı gibi iş cinayetleri yaşanıyor mask
Kocaeli EMEP: Türkiye’de her yıl en az yedi defa Soma Katliamı gibi iş cinayetleri yaşanıyor
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL