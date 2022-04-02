İYİ Parti'den Bahçecik Derneği’ne ziyaret

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar ve yönetimi önceki akşam Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’ne (BKDD) yeni yönetimi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başiskelenin önemli yapılarının bir araya geldiği bu toplantıda Başiskele ve Bahçecik’in sorunları üzerine konuşuldu.

SETLERDEN KONUŞULDU

Geçtiğimiz günlerde Bahçecik yolu üzerindeki setlerden rahatsızlığını dile getiren BKDD yönetimi, bu konuyu Başkan Rüzgar ile de masaya yatırdı. BKDD Yönetim Kurulu Turan Şen, dernek olarak faaliyet gösterdikleri ‘Bir Konu Bir Konuk’, Doğa Yürüyüşleri, Çanakkale Gezisi’nin değerlendirmelerinin ardından planlanan Bosna ve Kıbrıs gezisi ve resim sergisi hakkında bilgilendirmeler yaptı.