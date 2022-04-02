02 Nis 2022 - 16:49- Gündem G: 02 Nis 2022 - 16:50

YRP Derince’den BBP’ye ziyaret
YRP Derince’den BBP’ye ziyaret mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve ilçe yönetimi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Fatih Ekmekçioğlu ve ilçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ülke gündemi ve ilçemizin sorunları konusunda istişare etme fırsatı buldu. Güzeltepe, BBP yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

02 Nis 2022 - 16:49 - Gündem

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YRP Derince’den BBP’ye ziyaret mask
YRP Derince’den BBP’ye ziyaret
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