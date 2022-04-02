Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve ilçe yönetimi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Fatih Ekmekçioğlu ve ilçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ülke gündemi ve ilçemizin sorunları konusunda istişare etme fırsatı buldu. Güzeltepe, BBP yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
02 Nis 2022 - 16:49- Gündem Güncelleme: 02 Nis 2022 - 16:50
YRP Derince’den BBP’ye ziyaret
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.