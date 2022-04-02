YRP Derince’den BBP’ye ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve ilçe yönetimi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Fatih Ekmekçioğlu ve ilçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ülke gündemi ve ilçemizin sorunları konusunda istişare etme fırsatı buldu. Güzeltepe, BBP yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.