Bağımsız Fotoğrafçılar, 2 farklı etkinlikte buluştu

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği bu hafta iki farklı etkinlikle üyeleriyle birlikteydi. Gösteri öncesinde sadece üyelerin katılımıyla yapılan “Birliktelik” konulu fotoğraf yarışması sonucunda ilk 3 sıraya giren fotoğrafçılar Özlem Kaya, Emine Asan Tülüce ve Şafak Şekeroğlu’na birbirinden güzel fotoğraf albümleri ve fotoğraf kitapları hediye edildi.

‘ESİNTİLER’ SERGİSİ YARIN AÇILIYOR

İkinci bölümde ise KBFT üyesi Sabri Altın’ın 125 adet fotoğraftan oluşan fotoğraf gösterisi sunumu yapıldı. “İnsan ve Yaşam” isimli sunumda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çekilen fotoğraflar yer aldı. Üç bölüme ayrılan sunum siyah beyaz fotoğraflar, renkli fotoğraflar ve ödüllü fotoğraflardan oluştu. Beğenilerini dile getiren üyeler iki saat süren etkinlik sonrası yarın (4 Nisan) açılışı yapılacak olan üyeler arası “Esintiler” adlı fotoğraf sergisi başta olmak üzere gelecekte yapılacak olan sanatsal faaliyetler için planlama toplantısını gerçekleştirdiler.