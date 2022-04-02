02 Nis 2022 - 16:50- Kültür-Sanat G: 02 Nis 2022 - 16:51

Bağımsız Fotoğrafçılar, 2 farklı etkinlikte buluştu

Bağımsız Fotoğrafçılar, ‘Birliktelik’ konulu fotoğraf yarışmasının sonucunda ilk 3’e giren fotoğrafçılara hediye takdim programı ve ardından dernek üyesi Sabri Altın’ın ‘İnsan ve Yaşam’ adlı sunumunda bir araya geldi
Bağımsız Fotoğrafçılar, 2 farklı etkinlikte buluştu mask
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Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği bu hafta iki farklı etkinlikle üyeleriyle birlikteydi. Gösteri öncesinde sadece üyelerin katılımıyla yapılan “Birliktelik” konulu fotoğraf yarışması sonucunda ilk 3 sıraya giren fotoğrafçılar Özlem Kaya, Emine Asan Tülüce ve Şafak Şekeroğlu’na birbirinden güzel fotoğraf albümleri ve fotoğraf kitapları hediye edildi. 

‘ESİNTİLER’ SERGİSİ YARIN AÇILIYOR

İkinci bölümde ise KBFT üyesi Sabri Altın’ın 125 adet fotoğraftan oluşan fotoğraf gösterisi sunumu yapıldı. “İnsan ve Yaşam” isimli sunumda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çekilen fotoğraflar yer aldı. Üç bölüme ayrılan sunum siyah beyaz fotoğraflar, renkli fotoğraflar ve ödüllü fotoğraflardan oluştu. Beğenilerini dile getiren üyeler iki saat süren etkinlik sonrası yarın (4 Nisan) açılışı yapılacak olan üyeler arası “Esintiler” adlı fotoğraf sergisi başta olmak üzere gelecekte yapılacak olan sanatsal faaliyetler için planlama toplantısını gerçekleştirdiler.

02 Nis 2022 - 16:50 - Kültür-Sanat

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