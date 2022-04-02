02 Nis 2022 - 20:30- Gündem G: 02 Nis 2022 - 20:59

RamaZAM başladı

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Üst üste gelen zamların ardından Ramazan alışverişi yüzleri güldürmedi. 4 kişilik bir ailenin tek seferlik Ramazan alışverişinin maliyeti bin 700 liraya yaklaştı
RamaZAM başladı mask

11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayına girdik. İlk oruçlarımızı tuttuk ancak Ramazan alışverişleri bu yıl heyecanlı değil, dertli geçti. Un, şeker, yağ zamları derken ağzımızın tadı kaçtı. Gıda fiyatlarında fahiş artış nedeni ile bu yıl sofralar her zamankinden daha pahalıya kurulur oldu. Zamlar sadece marketlerde değil, çarşı pazarda da yaşandı. Geçtiğimiz yıl 3 TL’ye alınan domates bile 30 TL’ye yaklaştı.

 

ÜRÜN                     2021 NİSAN             2022 NİSAN

Ayçiçek yağı 4 lt       49,90 TL                  156,00 TL

Çaykur                         29,95 TL                    42,50 TL

Makarna                         3,45 TL                      8,00 TL

Ketçap-Mayonez           11,95 TL                    32,00 TL

Yoğurt                            13,95 TL                   24,75 TL

Beyaz Peynir                 34,95 TL                  52,50 TL

Zeytin                             17,95 TL                  35,00 TL

Kaşar 600 gr                   22,95 TL                 79,90 TL

Tereyağı 1 kg                  55,95 TL                 66,50 TL

Sucuk kangal                   62,95 TL               130,00 TL

Salam 250 g                       5,95 TL                    18,24 TL

Helva                                13,95 TL                27,50 TL

Tavuk bütün kg                13,95 TL                 37,25 TL

Zeytinyağı lt                      33,95 TL                73,00 TL

Pirinç                                12,95 TL                 25,50 TL

Bulgur                                 4,95 TL                 12,50 TL

Mercimek                            8,95 TL                  21,50 TL

Nohut                                  4,95 TL                  23,75 TL

Fasulye                               5,50 TL                   25,00 TL

Biber salçası                     29,95 TL                  42,00 TL

Tahin pekmez                   17,95 TL                  33,75 TL

Reçel                                  6,95 TL                   23,50 TL

Bal                                     59,90 TL                   72,50 TL

Un 5 kg                               20,00 TL                  59,50 TL

Şeker 5 kg                          21,95 TL                 99,49 TL

Hazır çorba                          4,95 TL                    6.25 TL

Kahve                                   5,45 TL                12,50 TL

Hurma                                 16,95 TL                 90,00 TL

Kıyma                                  56,00 TL                  83,00 TL

Kuşbaşı                               62,00 TL                 92,00 TL

Süt                                            5,95 TL                   11,95 TL

Yumurta                                25,00 TL               51,50 TL

Şerbet                                  3,40 TL                9,95 TL

Güllaç                                 16,90 TL                45,00 TL

TOPLAM                           762,35 TL           1624,28 TL

02 Nis 2022 - 20:30 Kocaeli- Gündem

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