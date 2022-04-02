RamaZAM başladı

11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayına girdik. İlk oruçlarımızı tuttuk ancak Ramazan alışverişleri bu yıl heyecanlı değil, dertli geçti. Un, şeker, yağ zamları derken ağzımızın tadı kaçtı. Gıda fiyatlarında fahiş artış nedeni ile bu yıl sofralar her zamankinden daha pahalıya kurulur oldu. Zamlar sadece marketlerde değil, çarşı pazarda da yaşandı. Geçtiğimiz yıl 3 TL’ye alınan domates bile 30 TL’ye yaklaştı.

ÜRÜN 2021 NİSAN 2022 NİSAN

Ayçiçek yağı 4 lt 49,90 TL 156,00 TL

Çaykur 29,95 TL 42,50 TL

Makarna 3,45 TL 8,00 TL

Ketçap-Mayonez 11,95 TL 32,00 TL

Yoğurt 13,95 TL 24,75 TL

Beyaz Peynir 34,95 TL 52,50 TL

Zeytin 17,95 TL 35,00 TL

Kaşar 600 gr 22,95 TL 79,90 TL

Tereyağı 1 kg 55,95 TL 66,50 TL

Sucuk kangal 62,95 TL 130,00 TL

Salam 250 g 5,95 TL 18,24 TL

Helva 13,95 TL 27,50 TL

Tavuk bütün kg 13,95 TL 37,25 TL

Zeytinyağı lt 33,95 TL 73,00 TL

Pirinç 12,95 TL 25,50 TL

Bulgur 4,95 TL 12,50 TL

Mercimek 8,95 TL 21,50 TL

Nohut 4,95 TL 23,75 TL

Fasulye 5,50 TL 25,00 TL

Biber salçası 29,95 TL 42,00 TL

Tahin pekmez 17,95 TL 33,75 TL

Reçel 6,95 TL 23,50 TL

Bal 59,90 TL 72,50 TL

Un 5 kg 20,00 TL 59,50 TL

Şeker 5 kg 21,95 TL 99,49 TL

Hazır çorba 4,95 TL 6.25 TL

Kahve 5,45 TL 12,50 TL

Hurma 16,95 TL 90,00 TL

Kıyma 56,00 TL 83,00 TL

Kuşbaşı 62,00 TL 92,00 TL

Süt 5,95 TL 11,95 TL

Yumurta 25,00 TL 51,50 TL

Şerbet 3,40 TL 9,95 TL

Güllaç 16,90 TL 45,00 TL

TOPLAM 762,35 TL 1624,28 TL