RamaZAM başladı

11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayına girdik. İlk oruçlarımızı tuttuk ancak Ramazan alışverişleri bu yıl heyecanlı değil, dertli geçti. Un, şeker, yağ zamları derken ağzımızın tadı kaçtı. Gıda fiyatlarında fahiş artış nedeni ile bu yıl sofralar her zamankinden daha pahalıya kurulur oldu. Zamlar sadece marketlerde değil, çarşı pazarda da yaşandı. Geçtiğimiz yıl 3 TL’ye alınan domates bile 30 TL’ye yaklaştı.
ÜRÜN 2021 NİSAN 2022 NİSAN
Ayçiçek yağı 4 lt 49,90 TL 156,00 TL
Çaykur 29,95 TL 42,50 TL
Makarna 3,45 TL 8,00 TL
Ketçap-Mayonez 11,95 TL 32,00 TL
Yoğurt 13,95 TL 24,75 TL
Beyaz Peynir 34,95 TL 52,50 TL
Zeytin 17,95 TL 35,00 TL
Kaşar 600 gr 22,95 TL 79,90 TL
Tereyağı 1 kg 55,95 TL 66,50 TL
Sucuk kangal 62,95 TL 130,00 TL
Salam 250 g 5,95 TL 18,24 TL
Helva 13,95 TL 27,50 TL
Tavuk bütün kg 13,95 TL 37,25 TL
Zeytinyağı lt 33,95 TL 73,00 TL
Pirinç 12,95 TL 25,50 TL
Bulgur 4,95 TL 12,50 TL
Mercimek 8,95 TL 21,50 TL
Nohut 4,95 TL 23,75 TL
Fasulye 5,50 TL 25,00 TL
Biber salçası 29,95 TL 42,00 TL
Tahin pekmez 17,95 TL 33,75 TL
Reçel 6,95 TL 23,50 TL
Bal 59,90 TL 72,50 TL
Un 5 kg 20,00 TL 59,50 TL
Şeker 5 kg 21,95 TL 99,49 TL
Hazır çorba 4,95 TL 6.25 TL
Kahve 5,45 TL 12,50 TL
Hurma 16,95 TL 90,00 TL
Kıyma 56,00 TL 83,00 TL
Kuşbaşı 62,00 TL 92,00 TL
Süt 5,95 TL 11,95 TL
Yumurta 25,00 TL 51,50 TL
Şerbet 3,40 TL 9,95 TL
Güllaç 16,90 TL 45,00 TL
TOPLAM 762,35 TL 1624,28 TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.