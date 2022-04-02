Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli’de toprağa verildi

Kaza, dün Sakarya’nın Erenler ilçesi Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YY 230 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki 54 AAY 526 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil içerisinde sıkışan Salih Can Öner isimli vatandaş, hayatını kaybederken, Eyüp Dağ, M.İ., T.O., A.G., N.G. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Eyüp Dağ, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Salih Can Öner ve 2 çocuk babası Eyüp Dağ, memleketleri Kocaeli’ne getirildi. Salih Can Öner, Kartepe ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Eyüp Dağ ise Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Hayırseverler Camii'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.