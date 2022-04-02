02 Nis 2022 - 20:43- Gündem G: 02 Nis 2022 - 20:46

Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor

Kocaeli’de sıcaklıkların artmasıyla beraber vatandaşların yaz meyvesi arayışı da başladı. İçinde 10 tane erik bulanan paket 100 TL’den, ithal karpuzlar ise kilosu 20 TL’den satılıyor.
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaz meyvesi erik tezgahlarda görücüye çıkmaya başladı. Erken hasat erik, paket halinde satışa sunuluyor. Her bir paketin içerisinde 10 adet bulunan eriğin fiyatı ise 100 TL. Öte yandan yazın vazgeçilmez meyvelerinden karpuz da az miktarda görülmeye başlanan bir diğer meyve oldu. Yerli karpuz hasadının başlamamasından dolayı ithal olarak gelen ürünlerin de satışına başlandı. Karpuzun şu andaki kilosu, 18 ila 20 TL arası değişiklik gösteriyor.

“1.5 AY ÖNCESİNE KADAR 3 TANESİ 100 TL’DEN SATILIYORDU”

Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Çınar, “Eriklerin şu an paketini 100 TL’ye satıyoruz. Yavaş yavaş bollanıyor. 1.5 ay öncesine kadar 3 tanesini 100 TL’ye satıyorduk. Kilogram olarak 1 kilosu 1250 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Fakat şu an paket olarak satıldığı için paketi 100 TL. Kıt ve iklim şartından önce olmasından dolayı şu an fiyatlar yüksek. Zaman olarak erik için şu an erken. 10 -15 gün içerisinde daha bol olmaya başlar” şeklinde konuştu.

“KARPUZ ŞU ANDA İRAN TARAFINDAN GELİYOR”

Yerli karpuzun başlamadığını ve ithal karpuzları satışa çıkarmaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Çıkar, “Karpuz şu anda İran tarafından geliyor. Yerli karpuzumuz daha başlamadı. Fiyat olarak şu an yüksek, kilosu 18 ila 20 TL arası değişiyor. Biraz pahalı bir fiyat bu, bu sene her şey gibi karpuz da biraz pahalılaştı” dedi.

02 Nis 2022 - 20:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.489.056 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İşte coronada son durum mask
İşte coronada son durum
Çınar Halk Market ürünleri İzmit Çarşısı’nda! mask
Çınar Halk Market ürünleri İzmit Çarşısı’nda!
Kent protokolü ilk iftarda şehit yakınları ile birlikteydi mask
Kent protokolü ilk iftarda şehit yakınları ile birlikteydi
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor mask
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli’de toprağa verildi mask
Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli’de toprağa verildi
RamaZAM başladı mask
RamaZAM başladı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL