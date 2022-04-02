Kent protokolü ilk iftarda şehit yakınları ile birlikteydi

Kocaeli Valiliği organizasyonunda bugün akşam saatlerinde Şehit ve Gazi yakınları ile bir araya gelindi. Ramazanın ilk gününde protokol şehit ve gazi yakınları ile birlikte iftarını açtı. İzmit Antikkapı Restoran’da gerçekleşen iftar etkinliğine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Eşi Selda Yavuz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman ve İlyas Şeker, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı, Tümamiral Ayhan Gedik, Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Gündoğan, Donanma Komutanı Harekat Başkanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Başsavcı Habip Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, MİT Başkanı Ahmet Celalettin Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Başkanı Şaban Arlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, şehit ve gazi yakınları katıldı.

“HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ”

İftar programında konuşan Vali Seddar Yavuz şehit yakınlarına seslendi. Vali Yavuz, “Paylaşmanın bereketin ayı olan ramazanın ilk iftarında sizlerle buluşmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. İftar soframızı şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Burada milletimize çok önemli hizmetlerde bulunmuş, Milli savunma bakanlığı yapmış, Başbakan Yardımcılığı yapmış, milletimizin karşılaştığı tüm riskleri bilen ve son Milletvekillerimiz, başarılı rektörlerimiz var. Dolayısıyla Türkiye risklerle karşı karşıya ama her zamankinden daha güçlüyüz. Çünkü ölmeye hazır, vatanına canını feda etmeye hazır onlarca vatan evladı var. Birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Sevdamız Ay yıldızı bayrağımız. Sevdası ay yıldızlı bayrak olan herkesle yolumuzun kesişeceğini biliyoruz. Bunun dışında olanları da Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.