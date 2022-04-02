02 Nis 2022 - 20:54- Gündem G: 02 Nis 2022 - 20:55

Çınar Halk Market ürünleri İzmit Çarşısı’nda!

Doğal ve kaliteli ürünün adresi İzmit Belediyesi Çınar Halk Market çevrimiçi pazara dahil olarak İzmit Çarşısı’ndaki yerini aldı
Çınar Halk Market ürünleri İzmit Çarşısı’nda! mask

Sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çınar Halk Market’te doğal ürünler vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. İzmit’e kooperatifçilik anlayışını yeniden getiren Çınar Halk Market şimdi de çevrimiçi pazara dâhil olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı’ndaki yerini aldı. 

DOĞAYA VE İNSANA DOST

Et ürünlerinden kuru bakliyata kahvaltılıklardan kuruyemişlere, taze sebzeden ev yapımı erişte, tarhana gibi doğal ürünlere kadar geniş yelpazede yüzlerce ürün barındıran Çınar Halk Market, internet üzerinden satışlarını doğa ve insana dost İzmit Çarşısı üzerinden yürütüyor. Haftalık mutfak alışverişlerini en doğalından karşılamak ve evine teslim almak isteyenler, izmitcarsisi.org adresinde bulunan İzmit Çınar Halk Market’i tercih edebilirler.

02 Nis 2022 - 20:54 - Gündem

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