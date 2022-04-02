Çınar Halk Market ürünleri İzmit Çarşısı’nda!

Sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çınar Halk Market’te doğal ürünler vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. İzmit’e kooperatifçilik anlayışını yeniden getiren Çınar Halk Market şimdi de çevrimiçi pazara dâhil olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı’ndaki yerini aldı.
DOĞAYA VE İNSANA DOST
Et ürünlerinden kuru bakliyata kahvaltılıklardan kuruyemişlere, taze sebzeden ev yapımı erişte, tarhana gibi doğal ürünlere kadar geniş yelpazede yüzlerce ürün barındıran Çınar Halk Market, internet üzerinden satışlarını doğa ve insana dost İzmit Çarşısı üzerinden yürütüyor. Haftalık mutfak alışverişlerini en doğalından karşılamak ve evine teslim almak isteyenler, izmitcarsisi.org adresinde bulunan İzmit Çınar Halk Market’i tercih edebilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.