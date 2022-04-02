02 Nis 2022 - 20:56- Gündem G: 02 Nis 2022 - 20:59

İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
İşte coronada son durum mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Nisan’a ait verilere göre, 242 bin 186 test yapıldı. Güncel verilere göre, 11 bin 783 yeni vaka tespit edilirken 41 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 13 bin 421 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Nisan verilerine göre, dün 265 bin 362 test yapılmıştı. Dün, 13 bin 367 vaka tespit edilirken, 45 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 858 kişi sağlığına kavuşmuştu.

02 Nis 2022 - 20:56 - Gündem

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