Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü!

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 105.Cadde Cancan Kooperatifi’nde ikamet eden emekli öğretmen Cevdet ve Muazzez Babadağ çiftinin oğulları 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ görev yaptığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde silahla yaralandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Vural Babadağ yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber baba evine ulaşırken, şehit Babadağ’ın evli olduğu öğrenildi. Şehidimizin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yalova’nın Altınova Geyikdere Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.