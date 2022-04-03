Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü!

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 105.Cadde Cancan Kooperatifi’nde ikamet eden emekli öğretmen Cevdet ve Muazzez Babadağ çiftinin oğulları 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ görev yaptığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde silahla yaralandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Vural Babadağ yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber baba evine ulaşırken, şehit Babadağ’ın evli olduğu öğrenildi. Şehidimizin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yalova’nın Altınova Geyikdere Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
sekalı izmitli - mekanı cennet olsun geride kalanlara allah sabır versinülkesi için mücadele edenlere güc kuvvet versin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.