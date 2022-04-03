Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayının başlamasını silahla karşılayanlara yönelik operasyon düzenledi. Kentin birçok noktasında şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Öte yandan iki kişi hakkında ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ gerekçesiyle adli işlem yapıldı.