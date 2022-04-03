Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayının başlamasını silahla karşılayanlara yönelik operasyon düzenledi. Kentin birçok noktasında şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Öte yandan iki kişi hakkında ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ gerekçesiyle adli işlem yapıldı.
03 Nis 2022 - 09:28- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2022 - 09:58
Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı
Kartepe'de Ramazan ayının başlamasını silahla karşılayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda iki kişi yakalanırken, olayda kullanılan silahlara ve mermilere el konuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.