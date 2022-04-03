BTP lideri, “İnsanların yalnızca Allah rızası için aç kalacakları bir dünya umuduyla... Ramazan ayımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın mesajı şu şekilde; “Bir Ramazan ayına daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin bu mübarek ayını tebrik ederim.

Maalesef bu rahmet ayına merhametsizce yapılan zamlarla girdik. Çarşı Pazar ateş pahası. Geçen yıl ki Ramazan fiyatlarıyla bu seneki Ramazan fiyatları arasında uçurum var. Hayat artık çok ama çok daha pahalı, vatandaşın alım gücü çok ama çok daha düşük. Ne yazık ki ülkemiz Türk’e pahalı hale gelirken sıkça ifade ettiğimiz gibi Bulgar’a, Yunan’a, mülteciye, turiste ucuzluk cenneti haline gelmiştir. Ülkemizin biran evvel Milli Ekonomi Modeli temelli milli politikalara yönelmesi elzemdir.

Bu vesile ile bir kez daha Ramazan ayınızı tebrik eder, herkese huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.” BTP lideri Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “İnsanların yalnızca Allah rızası için aç kalacakları bir dünya umuduyla... Ramazan ayımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.