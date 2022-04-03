Hürriyet, Tamer ailesinin acısını paylaştı 

İzmitli vatandaşların yakından tanıdığı Sevcan Tamer’in eşi, Tolga Tamer’in ise babası Ulvi Tamer vefat etti. 80 yaşında hayatını kaybeden Ulvi Tamer, Fevziye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Fevziye Camii’ndeki cenaze törenine katılarak Ulvi Tamer’i ebediyete uğurlayan yakınlarının acısını paylaştı. Başkan Hürriyet, merhum Tamer’in ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.