İzmitli vatandaşların yakından tanıdığı Sevcan Tamer’in eşi, Tolga Tamer’in ise babası Ulvi Tamer vefat etti. 80 yaşında hayatını kaybeden Ulvi Tamer, Fevziye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Fevziye Camii’ndeki cenaze törenine katılarak Ulvi Tamer’i ebediyete uğurlayan yakınlarının acısını paylaştı. Başkan Hürriyet, merhum Tamer’in ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.
03 Nis 2022 - 09:43- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2022 - 09:45
Hürriyet, Tamer ailesinin acısını paylaştı
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ulvi Tamer’in cenazesine katılarak acılı ailesine sabır ve başsağlığı diledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmit - iyi reklam yaptın fatma
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.