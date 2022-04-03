İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri başladı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2 - 30 Nisan tarihleri arasında Ramazan ayı etkinlikleri düzenleyecek. Program dahilinde ilk etkinlik, Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Saat 17.00’de başlayan ve 2 saat süren etkinlikle İzmitli vatandaşlar, iftar saatine kadar keyifle vakit geçirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilki tamamlanan programda; yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikâyeleri ve Aşuk ile Maşuk gibi gösteriler İzmitlilerle buluştu. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören etkinlik, Ramazan ayı boyunca İzmitlilerle olacak.