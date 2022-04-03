03 Nis 2022 - 09:44- Gündem G: 03 Nis 2022 - 09:46

İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri başladı

İzmit Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen program ile başladı
İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri başladı mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2 - 30 Nisan tarihleri arasında Ramazan ayı etkinlikleri düzenleyecek. Program dahilinde ilk etkinlik, Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Saat 17.00’de başlayan ve 2 saat süren etkinlikle İzmitli vatandaşlar, iftar saatine kadar keyifle vakit geçirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilki tamamlanan programda; yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikâyeleri ve Aşuk ile Maşuk gibi gösteriler İzmitlilerle buluştu. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören etkinlik, Ramazan ayı boyunca İzmitlilerle olacak.

03 Nis 2022 - 09:44 - Gündem

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