İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri başladı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2 - 30 Nisan tarihleri arasında Ramazan ayı etkinlikleri düzenleyecek. Program dahilinde ilk etkinlik, Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Saat 17.00’de başlayan ve 2 saat süren etkinlikle İzmitli vatandaşlar, iftar saatine kadar keyifle vakit geçirdi.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilki tamamlanan programda; yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikâyeleri ve Aşuk ile Maşuk gibi gösteriler İzmitlilerle buluştu. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören etkinlik, Ramazan ayı boyunca İzmitlilerle olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.